Na premierni mešani tekmi kombinatorcev najboljši Norvežani

Norveška je pričakovano osvojila naslov svetovnih prvakov na sploh prvi mešani štafetni tekmi v nordijski kombinaciji na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju. V Planici je srebro pripadlo Nemčiji, bron pa Avstriji. Slovenska četverica Gašper Brecl, Ema Volavšek, Silva Verbič in Matic Garbajs je zasedla zadnje, osmo mesto.

Slovenija si je za cilj postavila premagati eno od reprezentanc. Tekaški del je začela 16 sekund pred Američani, a že v prvi predaji zaostala 24 sekund. Zaostanek se je nato le še povečeval, vseeno pa Norvežani slovenske četverice pod vodstvom glavnega trenerja Gorana Janusa niso ujeli za en krog. Tako so Slovenci zmogli vseh 15 km (2 x 2,5 + 2 x 5 km) in za zmagovalci zaostali 7:10,3 minute.

Po skakalnem delu so imeli favorizirani Norvežani vsega pet sekund naskoka pred Japonci ter 25 oziroma 30 sekund pred Nemčijo in Avstrijo. Vseeno je že prvi Norvežan v smučini Jens Luras Oftebro zanesljivo zadržal prednost pred Nemčijo, v drugem krogu pa je najhitrejša tekačica Ida Marie Hagen to še podvojila in drugi rojakinji predala z naskokom 41 sekund.

Najboljša kombinatorca zadnjih let, Gyda Westvold Hansen v ženski in Jarl Magnus Riiber v moški konkurenci, nato nista imela težav z branjenjem prvega mesta.

Ciljno črto je Norveška prečkala 47,8 sekunde pred Nemčijo ter natanko minuto pred Avstrijo. Pred Slovenijo so se zvrstile še reprezentance Japonske, Italije, Finske in ZDA.

Za Norveško je to že 31. zlata kolajna na SP v tej panogi, skupno pa že 82. odličje. Nemčija je osvojila 19. srebrno kolajno na SP, Avstrija pa 15. bronasto. Za Riiberja je bila to že šesta zlata kolajna, s čimer se je na večni lestvici izenačil z Nemcem Johannesom Rydzekom. Eno zlato več ima le Eric Frenzel.

Riiber bi lahko na večni lestvici vodilnega Nemca prehitel že na tem prvenstvu. Naslednja preizkušnja v nordijski kombinaciji bo namreč v sredo, ko bo na vrsti moška štafetna preizkušnja. V soboto bo nato še posamična tekma na veliki skakalnici s kasnejšim desetkilometrskim tekom.

Strgan dres podrl ritem priprave

Pri skoku je imel v slovenski ekipi največ težav Garbajs. Prvič že ob prvem poskusu izvedbe tekme, ko je – sicer brez posledic – padel. Drugič pa nato še ob tekmovalnem skoku popoldne. Tik preden bi se podal na zaletno rampo, se mu je namreč strgal dres, kontrolorka, ki je stala blizu, pa je to opazila in zahtevala, da ga zamenja. Zaradi tega je nastopil pozneje, po tretji skupini, vse skupaj pa je tudi podrlo njegov ritem priprave na skok.

»Dres je bil strgan mogoče centimeter, a je zahtevala, da ga zamenjam, če hočem skočiti. To je precej zmotilo moj ritem, ker je bilo tik pred skokom. Nisem zadovoljen s skokom, dolgo sem stal, noge so me bolele in naredil sem napako na mizi,« je Garbajs ocenil skakalni del.

Dodal je, da je skakalnica sicer zahtevna zaradi novega snega, a so jo po poskusnem skoku prireditelji še enkrat poteptali in precej dobro pripravili.

»Danes je bilo kar težko čakati na vse skupaj, pa tudi nismo vedeli, kako je pripravljeno spodaj. Skok danes ni bil najboljši. Pri doskoku me je malo zaustavilo, a je bilo še kar v redu,« je skok ocenila Ema Volavšek. V tekaškem delu Sloveniji ni uspelo zadržati predzadnjega mesta, vseeno pa je Volavšek nastopa v Planici, tako današnjega kot posamičnega, ocenila za solidna.

»Danes sem se tudi tekaško počutila bolje in sem tudi bolje odtekla. Proga je danes povsem drugačna, trda in z malo svežega snega. Malo je pihalo, tako da so bile razmere kar težke,« je po koncu dejala Volavškova in dodala, da bi bila najbolj zadovoljna, če bi sestavila petkov skok in nedeljski tek.

Zanjo je SP že končano, s prvencem na domačih tleh na tako veliki tekmi pa je bila zadovoljna: »Vesela sem, da sem del tega dogajanja doma v Sloveniji. Sicer mesto ni najboljše, ampak sem vesela, da smo zraven.«

»S tekaškim delom sem danes malenkost bolj zadovoljen kot pa s skakalnim. Res je, da sem izgubljal, toda to so le najboljši tekači med kombinatorci na svetu, tako da je bilo to pričakovano. Na skokih je bila loterija z vetrom, doskočišče je bilo težavno za pristajanje, ker je ta sneg zelo počasen,« pa je nastop na tekmi ocenil Brecl in priznal, da je na dosedanjih tekmah v Planici pričakoval več, a ga čakajo še tiste na veliki skakalnici.