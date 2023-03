Norveška nadaljuje zlato pot

Smučarske tekačice Norveške so svetovne prvakinje v štafeti 4 x 5 km. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici so za zlato ugnale tekačice iz Nemčije (+20,5). Bron je pripadel tekmovalkam iz Švedske (+28,7). Med 13 ekipami so nastopile tudi Slovenke z Evo Urevc, Anjo Mandeljc, Nežo Žerjav in Anito Klemenčič. Slovenija je bila po nastopu Urevčeve celo peta, na koncu pa je zasedla pričakovano 11. mesto (+4:59,0) ter za seboj pustila Kazahstan in Latvijo.

»Zelo sem vesela, da smo končno spet postavili to žensko štafeto. Nastop je drugačen, s tem ekipnim duhom je bolj zabavno in nastop popolnoma drugačen. Vedele smo, da ne moremo v boj za vrh, a skušale smo dati vsaka svoj maksimum in mislim, da smo to dosegle,« je po tekmi povedala Mandeljčeva in priznala, da je bil nastop tudi dober trening za konec sezone.

»Vedele smo, da bo Eva nekako držala skupino. Na ta način smo začele zelo dobro. Od mene pa se ni pričakovalo, da držim to peto mesto. Skušala sem čim dlje držati ritem in ostati pred zasledovalkami. Mislim, da mi je kar dolgo šlo dobro. Danes je bil to kar moj maksimum. Tudi za vse te navijače tukaj. Tega v Sloveniji nismo vajeni in meni je bilo super,« pa je menila Klemenčičeva, ki je na SP dobro nastopila v sprintu, v takoimenovani distanci pa si je želela več. »Domače SP je nekaj posebnega, vesela sem, da imamo to priložnost in tudi zato sem si želela več.«

Eva Urevc je slovensko štafeto začasno popeljala celo na peto mesto. FOTO: Matej Družnik

Švedska trepetala za bron pred Finsko

Norvežanke, tokrat so nastopile Tiril Udnes Weng, Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg in Anne Kjersti Kalvå, so bile najboljše že pred dvema letoma v Oberstdorfu, v dolini pod Poncami pa so ubranile naslov. Medtem ko je bilo drugo mesto Nemčije na zadnjih olimpijskih igrah lani v Pekingu presenečenje, pa so Nemke danes dokazale, da imajo odlično izbrano vrsto.

Odločitev o zmagovalkah je padla v tretji predaji, kjer je bila Østbergova močnejša od Pie Fink. Kljub temu je bilo veselje v nemški ekipi izjemno, saj so na svetovnih prvenstvih čakali na štafetno medaljo vse od leta 2011, ko so jo osvojili moški. Za Norvežanke pa je to šesto štafetno zlato na zadnjih sedmih prvenstvih. Le leta 2019 v Seefeldu so jih ugnale Švedinje.

Presenetljiv je bil predvsem bron Švedske, ki je pred tekmo veljala za enega od favoritov za zmago. Na koncu pa so se Skandinavke v sosedskem obračunu tresle za bron. Finka Krista Pärmäkoski je v zadnjem krogu namreč ujela Majo Dahlqvist. Švedska šprinterka pa je imela v končnici vendarle več moči ter Emmi Ribom, Ebbi Andersson in Fridi Karlsson vendarle pomagala na zmagovalni oder.