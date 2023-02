Predsednik SZS in OK Planica prevzema vso odgovornost za slabši obisk

V nadaljevanju preberite:

Katere zastavljene cilje uresničujejo planiški prireditelji, kako na nordijsko SP in slabši obisk gleda Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) in OK Planica 2023, koliko prodanih vstopnic pričakujejo do konca prvenstva, kateri so po njegovem razlogi, da je gledalcev ob skakalnicah in tekaških progah v dolini pod Poncami veliko manj, kot so jih pričakovali, kaj je povedal glede morebitne izgube, kakšna je televizijska gledanost v Nemčiji v primerjavi z nedavnim svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju v Franciji ...