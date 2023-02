V kvalifikacijah za četrtkovo tekmo tudi Nika Križnar

V središču pozornosti so v sredo ženski skoki, saj se bodo dekleta ob 16.30 pomerila v kvalifikacijah za četrtkovo tekmo. Slovenske barve so na zadnjem treningu zastopale Ema Klinec, ki se je v dveh serijah uvrstila na tretje mesto, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič. V slovenskem taboru so upali, da se bo ekipi pridružila še Nika Križnar, ki se je v dopoldanskih urah tudi res odločila za nastop.

Dobitnica dveh kolajn v smučarskih skokih na lanskih olimpijskih igrah v Pekingu, ki je nekaj tekem svetovnega pokala izpustila zaradi težav z zdravjem in pripravljenostjo, je tik pred SP obležala v postelji z gripo in je na treningu ni bilo. Kot so v jutranjih urah sporočili s Smučarske zveze Slovenije, bo Nika Križnar peta slovenska predstavnica v kvalifikacijah.

Začenjajo tudi tekači in tekačice, na sporedu še trening kombinatorcev

Prepričljivo najboljša na treningu je bila Norvežanka Anna Odine Strøm. Kvalifikacije za nastop na tekmi čakajo tudi smučarje tekačice in tekače, prve na pet in druge na 10 km. V ženski konkurenci, ki bo nastop začela ob 12. uri, bo nastopila tudi slovenska reprezentantka Lucija Medja.

Sicer pa so na uradnem programu še tekaški treningi in trening nordijskih kombinatorcev.