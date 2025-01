Spodrsljaje favoritov je najbolje unovčil Feller

Zaradi zahtevnih vremenskih razmer so prireditelji tekme v Adelbodnu obrnili spored in za soboto napovedali moški slalom, ki se je izkazal za precej selektivnega. Tako vodilni v slalomskem seštevku Loic Meillard kot zelo hitri Atle Lie McGrath nista uspela priti do cilja, napake favoritov so šle na roko Manuelu Fellerju, ki je brez večjih težav postavil najboljši čas na prvi progi.

Na drugem mestu Linus Strasser zaostaja za 25 stotink, tretji je Clement Noel, ki zaostaja še 13 stotink več. Proga je omogočala napad tudi z nekoliko višjimi štartnimi številkami, Lucas Braathen je s št. 19 postavil peti čas prve proge in je z dobre pol sekunde zaostanka še vedno v igri ne samo za stopničke, temveč tudi za zmago.

Zmagovalec nočnega slaloma v Madonni di Campiglio Albert Popov se ni najbolje znašel in je postavil šele 17. čas. Slovenija je imela na štartni listi le enega predstavnika, s številko 66 se je na progo podal Tijan Marovt, ki pa ni prismučal do cilja.