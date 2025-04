Najprej še na Red Bullovo tekmo na Poljsko, nato na toplo v Egipt

V nadaljevanju preberite:

Anže Lanišek je bil še četrtič najboljši slovenski smučarski skakalec v končni razvrstitvi za svetovni pokal. Veliki skok po lestvici mu je uspel prav na sklepnem dejanju v nedeljo končane sezone v Planici, kjer se je z drugim mestom in zmago z 8. mesta v skupnem točkovanju prebil na končno četrto. S 1056 točkami je zaostal le za tremi Avstrijci – dobitnikom velikega kristalnega globusa Danielom Tschofenigom (1805), Janom Hörlom (1652) in Stefanom Kraftom (1290). »Super, med drugimi sem za seboj pustil tudi Nemca Piusa Paschkeja (1006/5.), ki je prevladoval v uvodnem delu zime. To mi pomeni še toliko več, ker sem (si) dokazal, da se znam pobrati. Po slabšem začetku sem končal v vrhu,« je pod uspešno sezono potegnil črto 28-letni domžalski as iz SSK Mengeš. Preberite si še, kaj je povedal o osebnem in klubskem rekordu, Domnu Prevcu, ekshibiciji v Zakopanah, zasluženem oddihu ...