Tschofenig: Slovenske besede? Raje bi jih zadržal zase

V nadaljevanju preberite:

Če je bil Domen Prevc letos št. 1, kar zadeva smučarske polete, si je naziv najboljšega skakalca v nedeljo končani sezoni prislužil Daniel Tschofenig. Avstrijski Korošec slovenskih korenin, doma iz Straje vasi v spodnji Ziljski dolini, ki je v petek dopolnil 23 let, je slavil osem zmag in ob zlatem orlu osvojil tudi veliki kristalni globus. V Planici si je Tschofenig, ki že več let prijateljuje s kanadsko skakalno zvezdnico Alexandrio Loutitt, vzel čas tudi za Delo ter med drugim spregovoril o svoji blesteči zimi, letalnici bratov Gorišek, primerjavi z vikersundsko velikanko in svetovnem rekordu Domna Prevca.