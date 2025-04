Hrgota: Ko se vprašaš, ali nekdo brije norca iz tebe

V nadaljevanju preberite:

Glavni trener slovenske vrste v smučarskih skokih Robert Hrgota je kljub razburkanemu morju, v katerem se je s svojimi izbranci znašel v uvodnem delu predolimpijske zime 2024/25, reprezentančno barko varno prikrmaril v pristan. S kolajnami, od tega dvema zlatima, so naši skakalci na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu še presegli zastavljene cilje, z dvema dvojnima zmagama Anžeta Laniška in Domna Prevca ter svetovnim rekordom slednjega pa so pod vodstvom 36-letnega Velenjčana minuli konec tedna sanjsko kronali finale sezone v Planici. Preberite si, kaj je Hrgota v daljšem pogovoru povedal o turbulentni sezoni, svojih najboljših varovancih, Domnovem svetovnem rekordu, novih obrazih, škandalu na prvenstvu v Trondheimu ...