Rodmanovi v podaljšku odnesli zmago z Jesenic

Sodeč po razpletu tekme št. 4 v finalu alpske hokejske lige je favorizirani Zell am See precej bližje svoji prvi lovoriki v tem tekmovanju kot pa jeseniško moštvo. Slednje je namreč pred 2000 navijači v Podmežakli izgubilo s 3:4 (1:2. 1:1, 1:0 – 0:1; Lesničar 10., Bohinc 22., Svetina 57.; Huard 7., 65., Berger 9., Rappold 30.) in tako zdaj v finalni seriji na štiri zmage v skupnem izidu zaostaja z 1:3. Tako ima avstrijska zasedba, ki jo s trenerske klopi vodi Marcel Rodman, nekoč kapetan risov, v torek že prvi zaključni plošček za končno zmago.

Tekma v Podmežakli je sicer ponudila napet in dinamičen hokej, kot se za končnico dveh najboljših moštev v tekmovanju tudi spodobi. Se je pa za jeseniško moštvo ta večer začel slabo: že po osmih minutah so gostje vodili z 2:0, domači strateg Niko Eronen, se je takrat pravilno odločil, da s trenerjevim premorom poskusil zbrati moštvo. In dejansko je bilo nato v nadaljevanju to bolj povezano, igra je bila domiselna, večkrat pa le premalo učinkovita.

Jeseničani so si priigrali zasluženo izenačenje (2:2), vnel se je boj za njihov popolni zasuk, a žal so prejeli novi gol in Avstrijci so bili tako spet v vodstvu. Veliko truda in energije so gostitelji vložili za še eno izenačenje, nanj ob bučnih navijačih čakali dolgo – do 57. minute. V tej končnici prebujeni Erik Svetina je bil junak gola za remi po 60 minutah. In tako kot na prejšnji tekmi, ki so jo Rodmanovi igralci z zmago odločili v izdihljajih rednega dela, je bilo tudi tu negotovo do konca. Tokrat pač tudi s podaljškom. In v tem je bil srečnejši Zell am See ter se tako s tretjo zmago, tako kot na prejšnji tekmi s 4:3, močno približal zmagoslavnemu koncu sezone.