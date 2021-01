Stoch po napaki Kubackega zmagovalec v Titisee Neustadtu

Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch nadaljuje z odličnimi skoki v svetovnem pokalu. Po skupni zmagi na novoletni turneji je bil danes najboljši tudi v Titisee Neustadtu, kjer sta bila med slovenskimi dobitniki točk Anže Lanišek (12.) in Peter Prevc (21.).



Kamil Stoch je po prvi seriji zasedal drugo mesto. Z odličnim finalnim skokom 144 metrov je vrgel rokavico rojaku Dawidu Kubackemu, ki pa ga je v finalu polomil (128 m) in je zasedel šele sedmo mesto.



To je pomenilo, da je Kamil Stoch dosegel svojo 39. zmago v svetovnem pokalu in se na tretjem mestu večne lestvice izenačil z rojakom Adamom Malyszem, pred njima sta le Finec Matti Nykänen (46) in Avstrijec Gregor Schlierenzauer (53).



Na zmagovalni oder sta se uvrstila še Norvežan Halvor Egner Granerud​, ki je zaostal za 4 točke, in Poljak Piotr Zyla z zaostankom 10,8 točke.



Slovenija je imela na tekmi pet predstavnikov. Točke sta osvojila le Anže Lanišek, ki je v finalu pridobil tri mesta in je bil 12., in Peter Prevc, ki je s 24. mesta napredoval na 21.



Brez finala so ostali Tilen Bartol s 34. mestom, Cene Prevc s 37. mestom in Domen Prevc s 40. mestom.



V Titisee Neustadt bo jutri še ena tekma, ki se bo začela ob 16.30.



Rezultati tekme svetovnega pokala v Titisee Neustadtu

1. Kamil Stoch (Pol) 281,6 točke (139 metrov/144 metrov)

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 277,6 (137,5/138,5)

3. Piotr Zyla (Pol) 270,8 (143/139,5)

4. Markus Eisenbichler (Nem) 268,7 (138/139,5)

5. Andrzej Stekala (Pol) 265,2 (143,5/134)

6. Robert Johansson (Nor) 263,3 (133/137)

7. Dawid Kubacki (Pol) 262,3 (143/128)

8. Marius Lindvik (Nor) 259,2 (131,5/135,5)

9. Stefan Kraft (Avs) 255,7 (133,5/135,5)

10. Rjoju Kobajaši (Jap) 252,4 (130,5/135)

...

12. Anže Lanišek (Slo) 247,7 (130,5/134,5)

21. Peter Prevc (Slo) 227,9 (122/129)

Brez finala

34. Tilen Bartol (Slo) 105,3 (131)

37. Cene Prevc (Slo) 101,4 (122,5)

40. Domen Prevc (Slo) 100,2 (123,5)



Svetovni pokal, skupno:

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 848 točk

2. Markus Eisenbichler (Nem) 634

3. Kamil Stoch (Pol) 608

4. Piotr Zyla (Pol) 454

5. Dawid Kubacki (Pol) 433

6. Anze Lanišek (Slo) 372

7. Karl Geiger (Nem) 367

8. Robert Johansson (Nor) 364

9. Yukiya Sato (Jap) 294

10. Marius Lindvik (Nor) 292

...

19. Peter Prevc (Slo) 144

20. Bor Pavlovčič (Slo) 137

27. Žiga Jelar (Slo) 82

39. Cene Prevc (Slo) 48

40. Timi Zajc (Slo) 43

42. Domen Prevc (Slo) 37

51. Anže Semenič (Slo) 17

. Tilen Bartol (Slo) 17

