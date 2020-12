Storili so vse, da ni prišlo do razpada sistema

O (morebitni) kazni za Timija Zajca bo disciplinska komisija pri Smučarski zvezi Slovenije odločala jutri. FOTO: Miha Šimnovec

Gorazd Bertoncelj (na fotografiji) je odločitev vodilnih mož v slovenskih smučarskih skokih po besedah Ljuba Jasniča sprejel z razumevanjem. FOTO: Uroš Hočevar

Ljubljana – Ravno v dneh, ko se je v skakalnih krogih po sobotni izključitvi Timija Zajca s 26. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici razplamtela besedna vojna, v kateri Štajerci obtožujejo Gorenjce in Ljubljančane, da jih že od nekdaj zapostavljajo, položaj glavnega trenerja slovenske reprezentance prevzema prav Štajerec. Namesto, ki po vsem, kar se je zgodilo minuli konec tedna, razumljivo, ne bo več vodil naših »orlov«, bo namreč v vlogo selektorja skočil njegov pomočnikDa bo 32-letni trener iz Velenja že od petka naprej v Engelbergu spet mahal z zastavicoter bratomin, je po sinočnji seji članov odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) potrdil prvi mož tega organa»Od danes naprej je glavni trener naše skakalne reprezentance Robert Hrgota, saj smo ocenili, da je izjemno dobro vodil fante tako v sobotnem drugem 'polčasu' posamične tekme in na nedeljski ekipni preizkušnji. Za nameček ga je zelo dobro sprejela celotna ekipa. Pred njim sta zdaj tekmi v Engelbergu in nato novoletna turneja, skakalce pa bo vodil najmanj do konca sezone,« je zbrane novinarje pred sedežem SZS nagovoril Jasnič in pristavil, da bo, če bo uspešen, seveda lahko nadaljeval svoje delo. »Če pa ne bo upravičil pričakovanj, bodo fantje hitro povedali, kako in kaj.«Za Hrgoto so se odločili zato, ker menijo, da se mora kontinuiteta dela nadaljevati, poleg tega so se po nedeljski tekmi posvetovali tudi s skakalci s Petrom Prevcem na čelu. »Robertu bo pomagal, verjetno pa bomo dodali še enega trenerja, saj je zaradi epidemije novega koronavirusa toliko dodatne administracije in birokracije, da mora imeti pomoč.«O dogodkih v Planici, ki so dvignili obilo prahu, so člani odbora razpravljali zelo dolgo. »Bili smo enotnega mnenja, da se zoperpredlaga postopek pri disciplinski komisiji SZS, ki bo obravnavala vse skupaj ter ovrednotila težo dogodkov in ocenila, kakšna kazen je primerna zanj po sedmem členu pravilnika o prekrških. Mi pa nismo organ, ki bi kaznoval, zato tega tudi ne moremo narediti,« je razkril prvi mož odbora in zbora za skoke in NK ter dodal, da disciplinsko komisijo ob njem kot predsedniku zbora za smučarske skoke in NK sestavljata šekot predsednik SZS in direktorGlede na to, da je ves material že pripravljen, se bo komisija verjetno sestala že jutri dopoldne.Na vprašanje, kakšno je glede tega njegovo mnenje, je odvrnil, da bi v tem trenutku težko karkoli povedal. »Več bo jasno v četrtek dopoldne. Možnosti je več, po prvi se lahko Zajca umakne s tekmovanj, lahko ga doleti suspenz, denarna kazen. Glavni trener pa ima vso pravico, da sprejme določene ukrepe, lahko ga kaznuje, pusti doma ali pelje na tekmo. Če se bo odločil, da bo šel Timi na novoletno turnejo, mu ne bomo nasprotovali. Toda fant mora za stvari, ki jih je naredil, odgovarjati, kot državni reprezentant, kar je še vedno, saj ga nismo izključili iz reprezentance, pa mora imeti enake razmere za priprave kot drugi,« je pojasnil in na opazko, kaj to pomeni za tiste, ki so se z všečki strinjali s Timijevim zapisom na instagramu, pripomnil, da o tem niso razpravljali.Ko je beseda nanesla na Gorazda Bertonclja in njegovo delo, je vprašal, ali je sploh potreben kakšen komentar. »Zadeve niso preproste. Menim, da je bilo nam v vodstvu najtežje, zagotovo ni bilo lahko niti Bertonclju. Odločitev je sprejel z razumevanjem, nato se je umaknil. Nadaljeval bo na kranjski gimnaziji, torej tam, kjer je bil pred prihodom na položaj glavnega trenerja. Z mladinsko ekipo je bilo zelo uspešen,« je poudaril Jasnič in glede neizpolnjenega cilja na domačem svetovnem prvenstvu, na katerem so v vodstvu reprezentance merili na kolajno, nadaljeval, da po vsem, kar se je zgodilo, rezultati niso bili v prvem planu.»Veseli me, da je ekipa v nedeljo nastopila tako, kot mora. Škoda, da niso vse dneve leteli tako dobro. Ob tej priložnosti obžalujem vse, kar se je zgodilo slabega, izjemno mi je žal, da smo to doživeli ravno v Planici, ki je meka smučarskih skokov in poletov. Žal mi je zaradi številnih ljubiteljev tega športa, žal mi je reprezentantov, žal mi je vseh ljudi, ki so vložili svoj trud, da so pripravili najboljšo tekmo. Vendar drugega, kot da obžalujem, ne morem storiti. Naredili smo vse, da smo vsaj zadržali ekipo, da ni prišlo do razpada sistema in da so fantje na ekipni tekmi zasedli četrto mesto,« je sklenil predsednik odbora in zbora, ki mu bo mandat potekel leta 2022.