Štuhčeva bo izpustila alpsko kombinacijo

V Cortini d'Ampezzo bodo jutri podelili prvi komplet odličij na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. Prva disciplina je ženska alpska kombinacija, na kateri bosta nastopili tudi Slovenki Maruša Ferk in Meta Hrovat, po zadnji spremembi pa na štartu ne bo Ilke Štuhec.



Zaradi slabe vremenske napovedi so se organizatorji odločili spremeniti spored prve tekme v ženski alpski kombinaciji. Tako bo v ponedeljek najprej na sporedu slalom (11) in šele nato superveleslalom (14.30).



Mariborčanka Ilka Štuhec je nameravala nastopiti na kombinacijskem superveleslalomu, ki bi ga izkoristila za preizkus proge Olympia delle Tofane. Kasneje bi, odvisno od tega, kako dobra bi bila, nastopila še na slalomu, a so zdaj spremenili spored.



To bo edina kombinacija na tekmovalnem sporedu sezone 2020/21.

Zadnje kombinacijsko zlato Holdenerjevi

Pred dvema letoma na SP v Areju je naslov v kombinaciji osvojila Švicarka Wendy Holdener, ki bo obrambo naslova odprla s številko 1. Slovakinja Petra Vlhova je bila na Švedskem druga, Norvežanka Ragnhild Mowinckel pa tretja. Mowincklova ima startno število 5, Vlhova pa številko 23.



Ferkova bo slalomsko vožnjo začela kot 11., Hrovatova pa bo štartala s številko 28.



Pod vrhovi Tofane bodo v soboto, 13. februarja, izpeljali smuk. Na njem bo Štuhčeva napadala tretji zaporedni naslov smukaške svetovne prvakinje.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: