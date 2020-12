Švedska štafeta najhitrejša, Slovenci dvanajsti

Hochfilzen – Švedski biatlonci Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson so zmagovalci današnje štafetne preizkušnje svetovnega pokala 4 x 7,5 km v Hochfilznu. To je za Švedsko prva moška štafetna zmaga po skoraj dveh letih. V razburljivem finišu tekme so olimpijski prvaki prišli do zmage zahvaljujoč kazenskemu krogu Norvežanov (+5,7) na zadnjem streljanju.



Tretje mesto na današnji štafetni preizkušnji so zasedli Nemci (+44,1), četudi so nastopili brez olimpijskega prvaka Arnda Peifferja. Slovenska štafeta v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan je bila tako kot v dvanajsta (+ 2:43,1).

Dan Marte Olsbu Roiseland

Slovenske biatlonke se z rezultati petkove preizkušnje na 7,5 km niso prebile na štart današnje zasledovalne tekme. Na njej je zmagala Norvežanka Marte Olsbu Roiseland in se prebila na vrh razvrstitve svetovnega pokala. Na strelišču si je privoščila eno napako, a bila kljub kazenskemu krogu za 13,9 sekunde hitrejša od Belorusinje Dzinare Alimbekave, zmagovalke petkove tekme na 7,5 km. Tretje mesto je zasedla Julia Simon iz Francije (+17,8), ki je ob treh zgrešenih strelih pokazala izjemno tekaško formo.



