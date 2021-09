Tande za las ob stopničke, Masle znova najboljši Slovenec

Norveški skakalni zvezdnik Daniel-Andre Tande, ki je konec marca grdo padel na finalu svetovnega pokala na letalnici v Planici, se je na drugi tekmi za celinski pokal v Oslu odrezal še bolje kot na prvi. Potem ko je bil včeraj deveti, je danes pristal na četrtem mestu.



Po uvodni seriji je bil Tande s skokom, dolgim natanko 100 metrov, še šesti, v drugo pa je s petim dosežkom finala (98 m) preskočil dva tekmeca in se tretjeuvrščenemu Poljaku Jakubu Wolnyju (102,5 m in 98,5 m) približal na 2,1 točke. Zmaga je tako kot včeraj, ko je bil prvi Andreas Granerud Buskum, znova ostala doma; tokrat je bil pred avstrijskim veteranom Manuelom Fettnerjem (103 m in 102,5 m) najboljši Fredrik Villumstad (102 m in 104,5 m).



Od slovenskih skakalcev se je na srednji napravi na Holmenkollnu znova najbolje odrezal komaj 17-letni Rok Masle (96 m in 95 m), ki je včerajšnjemu desetemu mestu dodal še štirinajsto, točke pa so si od naših priskakali tudi Jernej Presečnik (93,5 m in 98 m/23. mesto), Jan Bombek (94 m in 97,5 m/25. mesto) in Bor Pavlovčič (91 m in 97,5 m/26. mesto). Marcel Stržinar (90,5 m) je bil s 36. mestom prekratek za finale.

