Tekači brez italijanskega izleta

Mednarodna smučarska zveza Fis je skupaj z organizacijskim komitejem svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 objavila končni program tekmovanja. Otvoritvena slovesnost bo 21. februarja ob 20.23, tekmovalni del pa se bo začel dan kasneje in končal 5. marca prihodnje leto. Uvodni tekmovalni dan bosta na vrsti kvalifikacijski preizkušnji za obe tekaški tekmi v prosti tehniki na 5 km v ženski ter 10 km v moški konkurenci. Popoldne sledijo še kvalifikacije za žensko skakalno preizkušnjo.

Prvenstvo se bo zadnji dan, torej 5. marca, končalo z moško kraljevsko preizkušnjo v teku na smučeh na 50 km. Skupaj pa bodo organizatorji v treh panogah podelili 24 kompletov kolajn. V teku na smučeh bo 12 končnih odločitev, v smučarskih skokih sedem, v nordijski kombinaciji pa pet. Posebej velja omeniti prvo tekmovanje mešanih ekip v nordijski kombinaciji na tekmah svetovnega prvenstva. Vsa tekmovanja bodo potekala na prizorišču v Planici.

Potekali so tudi pogovori, da bi tekaški tekmi na 30 in 50 km za ženske in moške med sosednjim Trbižem v Italiji in Planico organizirali kot prva čezmejna dogodka na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju. Po preučitvi posledic na trajnostno naravnanost dogodka, logističnih vidikov in porabe energije pri izvedbi teh tekem, pa je bilo odločeno, da se vse tekme izpeljejo na prizorišču v Planici. Tekmovanje v Planici bo sicer 43. v zgodovini svetovnih prvenstev v nordijskih disciplinah.

Spored SP v Planici:

- torek, 21. februar: 20.23 otvoritvena slovesnost

- sreda, 22. februar: 12.00 smučarski tek, 5 km prosto, kvalifikacije, ženske, 13.30 smučarski tek, 10 km prosto, kvalifikacije, moški, 16.30 smučarski skoki, srednja skakalnica, kvalifikacije, ženske

- četrtek, 23. februar: 12.00 smučarski tek, sprint klasika, kvalifikacije, moški in ženske, 14.30 smučarski tek, sprint klasika, finale, moški in ženske, 17.00 smučarski skoki, srednja skakalnica, ženske

- petek, 24. februar: 11.30 nordijska kombinacija, srednja skakalnica, ženske, 14.15 nordijska kombinacija, 5 km, ženske, 15.30 smučarski tek, skiatlon (15 prosto + 15 km klasika), moški, 17.45 smučarski skoki, srednja skakalnica, kvalifikacije, moški

- sobota, 25. februar: 10.00 nordijska kombinacija, srednja skakalnica, moški, 12.15 smučarski skoki, srednja skakalnica, ekipno ženske, 14.00 smučarski tek, skiatlon (7,5 prosto + 7,5 km klasika), ženske, 15.30 nordijska kombinacija, 10 km, moški, 17.00 smučarski skoki, srednja skakalnica, moški

- nedelja, 26. februar: 10.30 nordijska kombinacija, srednja skakalnica, mešane ekipe, 11.30 smučarski tek, ekipni sprint, kvalifikacije, moški in ženske, 13.30 smučarski tek, ekipni sprint, finale, moški in ženske, 15.00 nordijska kombinacija, 2 x 2,5 km in 2 x 5 km, mešane ekipe, 17.00 smučarski skoki, srednja skakalnica, mešane ekipe

- torek, 28. februar: 12.30 smučarski tek, 10 km prosto, ženske, 18.30 smučarski skoki, velika skakalnica, kvalifikacije, ženske

- sreda, 1. marec: 11.00 nordijska kombinacija, velika skakalnica, ekipno moški, 12.30 smučarski tek, 15 km prosto, moški, 15.00 nordijska kombinacija, štafeta 4 x 5 km, ekipno moški, 17.30 smučarski skoki, velika skakalnica, ženske

- četrtek, 2. marec: 12.30 smučarski tek, štafeta 4 x 5 km, ženske, 17.30 smučarski skoki, velika skakalnica, kvalifikacije, moški

- petek, 3. marec: 12.30 smučarski tek, štafeta 4 x 10 km, moški, 17.30 smučarski skoki, velika skakalnica, moški

- sobota, 4. marec: 10.30 nordijska kombinacija, velika skakalnica, moški, 12.00 smučarski tek, 30 km klasika, ženske, 15.00 nordijska kombinacija, 10 km, moški, 16.30 smučarski skoki, velika skakalnica, ekipno moški

- nedelja, 5. marec: 12.00 smučarski tek, 50 km klasika, moški