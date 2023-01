Tekmovanje enkrat v življenju, res je nekaj norega

Mlade slovenske športnice in športniki so danes na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) 2023 v italijanski Furlaniji Julijski Krajini osvojili dve novi zlati medalji. Smučarske skakalke in skakalci so zmagali na mešani ekipni tekmi v Planici. Veleslalomsko preizkušnjo alpskih smučarjev na smučišču Svete Višarje je dobil Miha Oserban. Slovenska reprezentanca je na Ofemu osvojila že šest odličij, vsa najžlahtnejša. Prvo zlato medaljo za Slovenijo je na posamični tekmi priborila smučarska skakalka Nika Prevc. Skakalke so bile nato zlate še na ekipni tekmi, biatlonec Pavel Trojer pa je s konkurenco pometel tako v sprintu na 7,5 km kot na posamični preizkušnji na 12,5 km.

Slovenija je danes v postavi Tinkara Komar, Nik Heberle, Nika Prevc in Luka Filip v boju za zlato medaljo ugnala Poljsko in Nemčijo. »Naredili smo osem res lepih skokov, tako da sem zadovoljen. Verjamem, da so tudi vsi drugi. Zmaga je nekaj čarobnega. To tekmovanje pride enkrat v življenju, tako da je res nekaj norega,« je po zmagi dejal Filip.

Alpski smučar Oserban je na veleslalomu zadržal prednost s prve vožnje. Za 49 stotink sekunde je ugnal Norvežana Rasmusa Bakkeviga in Avstrijca Moritza Zudrella (+0,98). Mesto iz prve vožnje je zadržal tudi Alen Hriberšek, ki je bil na koncu 15. Anžej Arčon in Matej Mencinger sta v prvi vožnji odstopila. »Občutki so fenomenalni. Enkrat sta mi uspeli dve korektni vožnji. Upam, da bom občutke s teh tekem prenesel na naslednje. V prvem teku sem imel vrhunsko podlago in odlične pogoje, ki sem jih kar izkoristil. V drugo sem se moral boriti, saj je bila proga že malo uničena,« je v ciljni areni dejal Oserban. Smučarke in smučarje v soboto čaka še superveleslalom.

Mešana skakalna ekipa je doskočila do zlata. FOTO: OKS/facebook

Smola z zlomom smučke

Mešano ekipno preizkušnjo v smučarskem teku je v Sappadi dobila reprezentanca Švedske, ki je bila le tri in pol sekunde hitrejša od Finske in 18,8 sekunde od Češke. Za Slovenijo so tekli Bor Petrovič, Živa Melihen, Lovrenc Karničar in Ajda Šmit ter zasedli 11. mesto (+4:52,0). Slovenska mešana ekipa v kerlingu je v četrtek zvečer odigrala še zadnjo tekmo na Ofemu. Ajda Zaveljcina, Pavla Kavčič, Lenart Volk in Vid Berlot so izgubili proti Danski s 3:7. V skupinskem delu so na šestih tekmah vpisali eno zmago in pet porazov ter se niso prebili iz skupine. Skupno so končali na 12. mestu. Po zmagi nad Nemčijo je v finalu do zlate medalje prišla ekipa Švice. Bron so osvojili Latvijci.

Slovenski deskar na snegu Aljaž Sladič je finalni nastop v disciplini snežni park sklenil na 9. mestu. Zmagal je Britanec Charlie Lane. Med deskarkami je slavila Čehinja Vanessa Volopichova. V snežnem parku so tekmovali tudi smučarke in smučarji prostega sloga, kjer sta zlato medaljo osvojila Finka Lina Haggström in Švicar Fadri Rhyner.

Počasi tekmovanje zaključujejo hokejistke in hokejisti. V obeh konkurencah je do bronaste medalja prišla Finska. Finali za zlato medaljo bosta danes zvečer. V moški konkurenci se bodo med seboj pomerili Latvijci in Švicarji, v ženski pa Slovakinje in Čehinje. Slovenija v hokeju ni nastopila. Turni smučar Jon Pritržnik današnje posamične preizkušnje ni zaključil, saj se mu je zlomila smučka. Zmagal je Italijan Erik Canovi. Pri ženskah je bila najhitrejša Španka Laia Selles Sanchez. Mešano ekipno tekmo v krosu deskark in deskarjev na snegu pa je dobila reprezentanca Francije. V soboto bo poleg alpskega smučanja sklepno dejanje še v biatlonu, kjer bo na sporedu mešana ekipna tekma 4 x 6 km. Zimski Ofem se bo z zaključno slovesnostjo v Vidmu ob 17. uri tudi uradno zaključil.