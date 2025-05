Terglav: Naša realnost sta tekmi proti Avstriji in Franciji

V nadaljevanju preberite:

Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Stockholmu zabeležili svoj četrti poraz, ta proti Fincem je bil najvišji. Zanimivo, da so prav tako izgubili tudi pred 20 leti. Kdo je takrat presenetljivo visoko ugnal rise in kako se je za slednje takrat razpletlo prvenstvo? Kakšni so spomini selektorja Eda Terglava, takrat igralca, in kaj je tokrat po tem hudem spodrsljaju dejal v slačilnici? Kaj je obžaloval strelec edinega slovenskega gola na tej tekmi Bine Mašič? In kako v pričakovanju nove zahtevne preizkušnje, v petek zvečer s Švedsko, razmišlja novinec v vratih risov Lukaš Horak?