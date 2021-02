Thingnes Bø prvi favorit moškega sprinta na SP

Fak okrepljen s stopničkami iz Anterselve

Na Pokljuki se danes z drugim dejanjem, moškim sprintom, nadaljuje svetovno prvenstvo v biatlonu. Ob 14.30 se bodo biatlonci podali na 10-kilometrsko progo in opravili z dvema streljanjema.Prvi favorit za zlato je vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, Norvežan, ki je v tej sezoni dobil kar tri sprinterske preizkušnje.Najtrše tekmece bo imel Boe v lastni vrsti. Vseh šest preizkušenj v tej sezoni so namreč dobili Norvežani. Po enkrat so slavili njegov starejši bratter reprezentančna kolegainSlovenski adut za visoko uvrstitev je, ki v skupnem seštevku zaseda deveto mesto, v sprintu pa je bil na začetku sezone v Kontiolahtiju peti in šesti.A na Pokljuki bo imel Fak več adutov. Na prvem mestu bo samozavest iz Anterselve, kjer je tik pred prvenstvom po treh sezonah spet stopil na zmagovalni oder , drugo pa je poznavanje domače proge na Rudnem polju. Na progo se bo podal s številko 23.Nastopili bodo šes številko 15,s številko 56 ins številko 91.Na lanskem svetovnem prvenstvu v Anterselvi je s sprintom najbolje opravil Rus. Drugo in tretje mesto sta osvojila Francozater, ki je po lanski sezoni končal kariero.