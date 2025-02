Slabe vesti iz Celovca: Jana Muršaka odpeljali v bolnišnico

Avstrijski mediji poročajo, da se je slovenski hokejist Jan Muršak hudo poškodoval na nedeljskem treningu celovškega KAC. Muršaka so z rešilcem odpeljali v bolnišnico, kot poroča časnik Kronen Zeitung, pa se po prvih podatkih sumi, da ima Muršak poškodovano ramo, morda celo hrbtenico.

Štiri kroge pred koncem rednega dela ICEHL je KAC ostal brez enega svojih največjih zvezdnikov. Do nesreče je prišlo na nedeljskem treningu, ko je David Maier ostro naletel na Muršaka in ga »pribil« na ogrado. Slovenski hokejist je nato obležal na ledu.

»Bojim se, da je poškodba hujša. Običajno se Jan po takem naletu malo strese in je takoj spet na drsalkah. Tokrat je očitno nekaj težjega,« pa je enega od Muršakovih soigralcev povzel Kleine Zeitung, kjer so izrazili strah, da je za hokejista sezona že končana.

Muršak je letos na 33 tekmah dosegel 37 strelskih točk za KAC in je na tretjem mestu klubske strelske lestvice. Uspešnejša sta le Nick Petersen (40 tekem) in Mathias From (42), ki pa sta odigrala bistveno več tekem.