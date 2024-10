Tri Anžetove podaje premalo za podvig

Drugič zapored so hokejisti Los Angeles Kings igrali v zgodnjem terminu in tako tudi privržencem moštva in predvsem Anžeta Kopitarja pri nas ob prijazni večerni uri. In drugič zapored za Kralje ni bilo zmage, za tolažbo so vnovič za poraz v podaljšku osvojili točko – 7:8.

Tokrat so gostovali v Ottawi, že po dveh tretjinah je bil ob lepem Kopitarjevem učinku treh podaj za gole izid 5:5. Naš zvezdnik in obenem kapetan moštva je prispeval podaje za 1., 3. in 5. gol. Tekma je bila sicer nenavadno odprta, moštvi sta se po 60 minutah razšli z izidom 7:7, po 56 sekundah podaljška pa je Josh Norris gostiteljem priigral zmago.

Omenjeni sobotni tekmeci Kraljev, hokejisti iz Bostona, pa so tokrat doma proti Floridi ostali praznih rok – 3:4. Prav pri vseh treh golh za poražence je bil podajalec Mark Kastelic, sin Eda Kastelica, nekoč hokejista Olimpije in Jesenic.