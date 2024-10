V Pragi danes začetek sezone v NHL, Kopitar in soigralci že razigrani (VIDEO)

Hokejisti moštva Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v pripravah za novo sezono v NHL dosegli novo zmago. V Quebecu so se pomerili z igralci kluba Boston Bruins in jih odpravili s 4:1.

Junak večera je bil 22-letni Kanadčan Quinton Byfield, ki je dosegel trojček golov, en zadetek pa je k zmagi dodal Šved Adrian Kempe. Kopitar je v statistiko vpisal eno podajo. Častni gol za Kosmatince je dosegel Patrick Brown.

Kralje pred začetkom prvenstva čaka le še ena pripravljalna tekma proti Floridi Panthers, ki brani Stanleyjev pokal, novo sezono v NHL pa bodo začeli 11. oktobra v gosteh pri Buffalu.

Uradno se bo prvenstvo v NHL začelo že danes, ko bosta moštvi Buffalo Sabres in New Jersey Devils v Pragi odigrali prvo od dveh tekem v sklopu tako imenovane svetovne turneje.