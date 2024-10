Calgary dobil lokalni derbi, Kopitar že ob 19.00 znova na led

Hokejisti Edmonton Oilers niso dobro odprli nove sezone. Finalisti severnoameriške lige NHL, ki so v končnici minule sezone v velikem finalu klonili proti Florida Panthers, so vpisali tretji zaporedni poraz. Tokrat so bili od naftarjev na ledu domače dvorane Rogers Place s 4:1 boljši kanadski tekmeci Calgary Flames. Anže Kopitar in Los Angeles Kings ob 19.00 gostujejo v Ottawi.

V Edmontonu se je izkazal Rasmus Andersson, ki je dosegel gol in dve podaji za Calgary. Plameni po treh tekmah ostajajo neporaženi. Justin Kirkland je dosegel svoj prvi gol v NHL, Dan Vladar pa je za Flames zbral 25 obramb.

»To je bil pomemben gol. Borili smo se, kolikor smo lahko, poskušali smo biti neizprosni,« je dejal 28-letni Kirkland, ki je igral na svoji 11. tekmi v prvenstvu NHL: »Velika zasluga gre tudi mojim soigralcem v napadu. Bila je nekakšna delovna izmena in mislil sem, da smo vso noč igrali precej solidno. Lepo je bilo, ko smo dosegli zadetek.«

Veselje Justina Kirklanda ob prvem golu v ligi NHL. FOTO: Leila Devlin/AFP

V Las Vegasu je blestel Tomaš Hertl. Dosegel je gol v tretji tretjini za domačo zasedbo Vegas Golden Knights za zmago s 3:1 proti Anaheim Ducks. Zadel je tudi Brett Howden, Ilja Samsonov pa je v prvencu za Vegas zbral 22 obramb. Zlati vitezi imajo po treh tekmah izkupiček treh zmag. Troy Terry je zadel, James Reimer pa je zbral 29 obramb.

Casey DeSmith je v svojem debiju za Dallas Stars, ki so v nedeljo v American Airlines Centru premagali Seattle Kraken z 2:0, zbral 25 obramb za enajsti "shutout" v karieri.

V Winnipegu v Kanadi je priložnost izkoristil Kyle Connor, ki je zadel v 51. sekundi podaljška za zmago domače ekipe Jets. Domači so prišli do tretje zaporedne zmage na začetku sezone. Člani gostujoče zasedbe, Minnesota Wild, so klonili z 1:2.

Slovenski navdušenci nad ligo NHL bodo na svoj račun prišli že danes zvečer, v privlačnem terminu ob 19. uri Anže Kopitar s Kralji, ki so dobro otvorili novo sezono, gostuje v Ottawi in na tretji tekmi lovi drugo zmago.