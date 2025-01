Slovenci napovedali napad na stopničke

Slovenski smučarski skakalci so se v kvalifikacijah za nedeljsko posamično tekmo svetovnega pokala v Zakopanah predstavili v lepi moštveni luči. Državni prvak Anže Lanišek je poletel kar 138 metrov daleč in osvojil odlično tretje mesto. Zaostal je le za avstrijskim zmagovalcem novoletne turneje Danielom Tschofenigom (136,5 m) in Norvežanom Johannom Andrejem Forfangom (140 m).

Lovro Kos je s skokom, dolgim 133,5 metra, dolgo vodil, na koncu pa zasedel 13. mesto. Tik za njim se je z enako daljavo uvrstil Timi Zajc, dober nastop pa je uspel tudi Domnu Prevcu (128 m), ki je doskočil na 20. mesto. Uspešno je s kvalifikacijami opravil tudi slovenski novinec v svetovnem pokalu Rok Oblak (123,5 m), ki je pristal na 45. mestu.

Jutri bo na skakalnici Wielka Krokiew ekipna preizkušnja (z začetkom ob 16.15), na kateri bodo Slovenci branili lansko drugo mesto, v nedeljo pa bo v Zakopanah še posamična tekma (16.00).