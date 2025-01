Pičlih deset mesecev po grdem padcu v Planici že na zmagovalnem odru

Finski smučarski skakalec Eetu Nousiainen je 21. marca lani grdo padel po pristanku na (pre)mehkem doskočišču letalnice v Planici, si poškodoval kolenske vezi in meniskus, zaradi česar je moral tri tedne pozneje celo na operacijo. Čeprav so mu napoved(ov)ali, da bo zaradi dolgotrajnega okrevanja izpustil celotno predolimpijsko sezono 2024/25, se je že vrnil na skakalnice.

Potem ko je 27-letni športnik iz Kuopia že pred mesecem dni opravil prve skoke po posegu, se je včeraj udeležil še prve tekme – finskega državnega prvenstva na veliki napravi v Lahtiju. In se takoj zavihtel na zmagovalni oder. S skokoma, dolgima 128,5 in 120,5 metra, je namreč – ob odsotnosti Nika Kytösaha – osvojil bronasto kolajno, pri čemer ni zaostal veliko za zmagovalcem Anttijem Aaltom (131 m in 116,5 m). Od prvouvrščenega rojaka ga je namreč ločilo le 4,8 točke, medtem ko je imel drugouvrščeni Kasperi Valto (126,5 m in 121,5 m) vsega 1,7 točke naskoka pred Nousiainenom.

V ženski konkurenci se je naslova finske državne prvakinje po pričakovanju veselila Jenny Rautionaho (110 m in 119,5 m), ki je kar za 56,6 točke preskočila drugouvrščeno Minjo Korhonen (105 m in 119 m), sicer lansko mladinsko olimpijsko šampionko v nordijski kombinaciji iz Gangvona in mladinsko svetovno prvakinjo iz Planice. Tretja je bila Oosa Thure (102 m in 100,5 m).

Najboljši slovenski smučarski skakalci se bodo za kolajne na državnem prvenstvu pomerili jutri, tekmovanje v Planici se bo začelo ob 16.30.