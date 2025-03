Tam bi si zlomil obe nogi, morali bi me tudi izkopati iz snega

V nadaljevanju preberite:

V skakalnih krogih je imeniten polet Domna Prevca, ki je predvčerajšnjim v blestečem slogu odjadral do novega svetovnega rekorda (254,5 m), še zmeraj osrednja tema pogovorov. Sijajen nastop 25-letnega asa iz Dolenje vasi pri Železnikih odmeva toliko močneje, ker so le redki verjeli, da lahko minuli konec tedna na planiški letalnici pade nova najboljša znamka.

»Zdaj se počutim kot glavni junak iz ene zares dobre knjige ali vrhunskega filma,« ni skrival navdušenja najmlajši od bratov Prevc, potem ko si je uresničil otroške sanje. V zgodovino se je vpisal kot tretji slovenski (moški) svetovni rekorder po Jožetu Šlibarju (141 m – Oberstdorf 1961) in Petru Prevcu (250 m – Vikersund 2015). Kaj so o Domnovem sijajnem poletu povedali nekateri zdajšnji in nekdanji asi?