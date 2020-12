Tudi tuji strokovnjaki opazili razliko pri Slovencih

V nadaljevanju preberite:

Kako so se slovenski smučarski skakalci odrezali na prvih tekmah pod vodstvom novega glavnega trenerja Roberta Hrgote, kaj sta v nastopih Anžeta Laniška, Petra Prevca & Co. v Engelbergu opazila nekdanja asa Martin Schmitt in Martin Koch, kateri naši tekmovalci imajo že zagotovljene nastope na novoletni turneji in koliko vstopnic je še na voljo na jutrišnjem državnem prvenstvu v Planici.