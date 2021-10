Tudi v Peking se bodo slovenski olimpijci opravili z velikimi načrti

Športnice in športniki sedmih panog Smučarske zveze Slovenije so se v Planici predstavili pred sezono 2021/22. Glavni cilj bodo zimske olimpijske igre, ki bodo 4. do 20. februarja prihodnje leto v Pekingu.

Smučarska tekačica Anamarija Lampič, najboljša slovenska športnica lanskega leta, tokrat sicer ni bila v dolini pod Poncami, ker je na pripravah v Val Senalesu, kamor je takoj po medijskih obveznostih odpotovala tudi ostala slovenska reprezentanca. Lampičeva je z Evo Urevc je v minuli sezoni poleg posamičnih vrhunskih izidov dosegala tudi dobre dosežke na ekipnih tekmah. »Pripravljena sem dobro, ne dvomim, da smo lahko uspešni, Upam, da bova z Lampičevo in ostalimi dobro pripravljeni za nov vrhunske rezultate,« se nadeja Urevčeva.

Košir se ni odločil za konec kariere

Deskar Žan Košir, dobitnik treh kolajn na OI, si je zaželel, da bi bil mogoče nekoliko mlajši. »Izkušnje sicer malo pomagajo, a tudi omejujejo. Imam še motivacijo, nisem še dosegel vsega, zato se tudi nisem odločil, da bi končal kariero. Temeljito sem se pripravljal v odličnih razmerah na ledenikih in upam, da si bom vzel tudi dovolj počitka, kar je lahko včasih ključ do zmage,« je dejal Košir, ki mu v bogati zbirki odličij manjka olimpijsko zlato.

Jakov Fak bo tudi v Pekingu med favoriti za najvišja mesta. FOTO: Matej Družnik/Delo

Med favoriti za visoka mesta na OI bo tudi biatlonec Jakov Fak. »Želim si, biti čim boljši. Kot vsako sezono. Iz leta v leto je to težje, a skušam doseči izide, ki zadovoljujejo moje ambicije. Potem je vse lažje. Želim si, da bi se lahko na prve tekme čez mesec dni pripravljali doma na Pokljuki,« je dejal Fak.

Skakalka Nika Križnar, prva slovenska dobitnica velikega globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu, se veseli tekme na Ljubnem na novega leta dan, ko bo za Slovenke poleg OI ena od najpomembnejših tekem. »Moram še popraviti nekaj v tehniki. Sem na pravi pot in komaj čakam na olimpijske igre. Veselim se že tudi tekme na Ljubnem. Konec novembra pa bomo imeli prve tekme v Rusiji, kjer rada tekmujem, četudi mi hrana tam ni všeč,« je povedala Križnarjeva, ki si tako kot tudi Anže Lanišek in drugi želi, da bi bila najbolje pripravljen na OI.

Sezona alpskih smučarjev je pred vrati

Alpski smučarji tokrat niso mogli opraviti tradicionalnih priprav na južni polobli, zato so skušali čim več vadbe opraviti na evropskih ledenikih, je pojasnil Martin Čater, ki je 13. decembra lani s številko 41 zmagal na smuku za svetovni pokal v Val d'Iseru. Upam, da bi lahko vsaj podobne izide dosegel tudi v tej zimi.

Ema Volavšek je bila presenetljivo tretja skupno letos v poletni veliki nagradi v nordijski kombinaciji. Veseli se nastopov v Planice, ki bo čez dve leti gostila svetovno prvenstvo, 22. in 23. januarja letos pa tekmo svetovnega pokala.

Predstavitve se niso udeležili člani in članice reprezentance v tehničnih disciplinah alpskega smučanja, ki so lep dan izkoristili za zadnji del priprav na veleslalomsko premiero sezone v Söldnu 23. in 24. oktobra. Manjkala je tudi dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec.