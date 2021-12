Tudi v Pekingu morda brez gledalcev

To velja tudi za domače obiskovalce, poročanje kitajskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Ta čas še ni znano uradno stališče oblasti in organizatorjev, koliko gledalcev bo lahko na prizoriščih. Nacionalna arena, kjer bo hokejski turnir, ima 18.000 sedežev, kakšnih 6000 naj bi jih bilo zasedenih med OI, lahko pa bo določeno, da bo morala biti dvorana povsem prazna, je upravnik objekta Lei Ming povedal za dnevnik Global Times.

Že pred časom so se kitajske oblasti odločile, da na tribunah ne bo gledalcev iz tujine. Domači bodo morali ob tem, da bodo cepljeni, pokazati tudi negativni izid testiranja za novi koronavirus, je dejal Ming. Na kitajskem, kjer je bil virus konec leta 2019 prvič odkrit, so uvedli stroge ukrepe za zajezitev epidemije. Dva meseca pred OI nič ne kaže, da bi lahko omejitvene ukrepe sprostili.

OI bodo tako potekale v »mehurčku«, stikov med udeleženci OI in domačim prebivalstvom tako ne bo, razen s tistimi, ki bodo v omejenih koridorjih za gibanje. Kitajci, ki bodo potrebni za izvedbo tekmovanj, bodo v »mehurček« vstopili že pred začetkom tekmovanj in ga potem do konca ne bodo smeli več zapustiti. Vsi se bodo morali tudi dnevno testirati.

Zimske OI bodo potekale med 4. in 20. februarjem, sledile bodo paraolimpijske igre med 4. in 13. marcem, tudi zanje bodo veljala podobna pravila.