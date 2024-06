V Bostonu in Montrealu generalka za olimpijski Milano

Poletje 2024 prinaša številne velike športne zgodbe, le še nekaj dni loči vznesene navijače kot tudi mnogo druge ljubitelje tekem najvišje ravni od začetka evropskega prvenstva. V deželah, ki ohranjajo strast do ledenih ploskev, denimo v Kanadi, na Finskem ali Češkem in Slovaškem, pa tudi v poletnih dneh razpredajo o hokejskem utripu. In prav zadnji dve omenjeni državi ne razgrinjata navdušenja ob novici, ker na prestižnem turnirju štirih dežel ne bo njune navzočnosti.

Tekmovanje bo onstran Atlantika, tekme bodo med 12. in 21. februarjem 2025, uvodni dvoboj bo med Kanado in Švedsko. Sledila ji bo tekma ZDA in Finske. Na turnirju bodo nastopili le tisti igralci, ki bodo imeli v sezoni 2024/25 pogodbo v NHL, dogodek pa bo predstavljal generalko za februar 2026. Takrat bo v Milanu olimpijski turnir, prvič po Sočiju 2014 tudi z udeležbo zvezdnikov iz NHL.