V Kranjski Gori znova tako pokal Vitranc kot tudi Zlata lisica

Obeta se sila pestra in tekmovalno bogata sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na mizi predsedstva Mednarodne smučarske zveze (FIS) je namreč predlog tekmovalnega koledarja za sezono 2022/23 s skupno 40 tekmami najvišje ravni za ženske in 42 preizkušnjami za moške. Kranjska Gora bo gostila moški in ženski tekmi.

Zlata lisica bo 7. in 8. januarja v Kranjski Gori, medtem ko naj bi se najboljši alpski smučarji na pokalu Vitranc med seboj merili 11. in 12. marca. Če bo predlog obveljal, bodo v Kranjski Gori prihodnje leto na sporedu štirje veleslalomi, najprej dve ženski tekmi za Zlato lisico in nato še dve moški za pokal Vitranc na progi Podkoren.

Vrhunec bo svetovno prvenstvo v Courchevelu in Meribelu, ki bo med 6. in 19. februarjem. Na programu bo 13 tekem v 14 dneh z uvodnim tednom s tekmami v hitrih disciplinah enako kot lani v Cortini d'Ampezzo. Meribel bo gostil ženske tekme, Courchevel pa bo prizorišče moških preizkušenj.

Sölden bo tudi letos predstavljal tekmovalni uvod v 57. sezono svetovnega pokala 2022/23, na tem avstrijskem ledeniku bosta 22. in 23. oktobra ženski in moški veleslalom. Med večjimi novostmi prihajajoče sezone bodo tekme na slikovitih prizoriščih pod Matterhornom, na območju Zermatta v Švici in Cervinie v Italiji, kjer bodo pripravili štart v sezono hitrih disciplin v smuku in superveleslalomu.

Karavana alpskih smučarjev bo glede na najnovejši predlog sezono hitrih disciplin odprla s tekmama v Zermattu (že 29. in 30. oktobra), tema pa sta sledili ženski preizkušnji 5. in 6. novembra v Cervinii.

Severnoameriška turneja bo na sporedu pozneje, za razliko od prejšnjih let pa bo daljša. Poleg tradicionalnih tekmovanj v Lake Louise v Kanadi, Beaver Creeku in Killingtonu v ZDA se bo svetovni pokal vrnil v Palisades Tahoe (ZDA) in Aspen (ZDA) z moškimi tekmami po februarskem svetovnem prvenstvu.

Prvič po 20 letih se bo svetovni pokal za ženske ustavil v Kvitfjellu na Norveškem s tekmami v hitrih disciplinah, s katerimi se bo (skupaj s tekmami v Åreju na Švedskem) po svetovnem prvenstvu sklenila skandinavska turneja. Kot zadnja postaja sezone bo finale svetovnega pokala v Soldeuu v Andori (od 13. do 19. marca).

Alpsko smučanje si želijo narediti privlačnejše

V okviru pododbora za alpsko smučanje pri FIS so že lani ustanovili posebno delovno skupino za razvoj novih konceptov in pobud z namenom, da bi alpsko smučanje postalo privlačnejše.

Priporočila, ki jih je pripravila delovna skupina, se osredotočajo na nekaj zamisli, med katere spada več nočnih tekmovanj med tednom, vnovični pregled formata alpske kombinacije, upoštevanje koledarskega časovnega razporeda svetovnega prvenstva v korist zadnjega dela programa svetovnega pokala, spodbujanje celinskega pokala in tekme v dvoranah oziroma pokritih snežnih štadionih poleti za podaljšanje sezone.

Obetajo se tudi spremembe vrstnega reda nastopajočih na štartnih seznamih tekem v smuku in superveleslalomu. Deset najboljših naj bi tekmovalo na mestih od številke 6 do 15. Pripravili so tudi predlog, po katerem bi tekmovalcu, ki je odstopil na prvi progi paralelnih dvobojev, pripisali časovni pribitek 75 stotink sekunde (ne več polsekundni pribitek).

Koledarje in vse druge predloge mora odobriti predsedstvo FIS, ki se bo sestalo ta teden po volilnem kongresu v Milanu, na katerem bo zdajšnji prvi mož svetovne smučarske federacije Johan Eliasch iskal zaupnico za polni štiriletni mandat predsednika. Za položaj člana v predsedstvu se poteguje tudi Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije.