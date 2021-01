V slovenski ženski biatlonski vrsti dve okužbi

Mednarodna biatlonska zveza (Ibu) je v izjavi za javnost sporočila, da sta bila na zadnjih testiranjih v nemškem Oberhofu, kjer se trenutno merijo tekmovalci in tekmovalke v svetovnem pokalu, dve slovenski biatlonki pozitivni na novi koronavirus. Na testiranjih sta bili pozitivni trenerka Andreja Mali in Nina Zadravec. Slovenske biatlonke bodo tako izpustile današnjo žensko štafetno tekmo.



V Nemčiji so nastopale še Nika Vindišar, Polona Klemenčič in Tais Vozelj. Ker sta bili vsaj še dve tekmovalki v tesnem stiku z okuženima, je ženska vrsta v ločenih avtomobilih že na poti v Slovenijo. Tekmovalke zdaj čaka obvezna karantena, zato ne bodo nastopile na tekmi svetovnega pokala prihodnji teden v Anterselvi, ki bo tudi generalka pred februarskim svetovnim prvenstvom na Pokljuki.



Zaradi možnosti okužbe, pa čeprav so stiki minimalni, bodo morali v nedeljo zjutraj na dodaten test tudi vsi drugi člani slovenske reprezentance, ki so v Oberhofu. Jutri nastop čaka sicer le Jakova Faka, ki je edini Slovenec na seznamu tekme s skupinskim startom. Ibu je sporočil, da so med svetovnim pokalom v Oberhofu skupaj opravili več kot 2400 testov na virus sars-cov-2, odkrili pa so 22 pozitivnih oseb. V tej sezoni so opravili že skoraj 10.000 testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 41 oseb.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: