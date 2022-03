V Skandinaviji Primorki do novih točk

Avstrijka Katharina Liensberger je zmagala na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Åreju na Švedskem. Druga je bila Norvežanka Mina Fürst Holtmann s 16 stotinkami zaostanka, tretja pa Švicarka Michelle Gisin (+0,23). Izmed treh Slovenk je bila najboljša Ana Bucik, ki je bila sedma z 0,72 sekunde zaostanka. Andreja Slokar je bila deseta (+0,85), Neja Dvornik pa je na 42. mestu tekmo končala že po prvi vožnji.

»Sem zelo vesela, da sem danes zelo dobro smučala. Mogoče mi je v drugem teku v spodnjem delu zmanjkalo malce energije za še kaj več. Vseeno sem danes lahko res zadovoljna po teh dveh tednih in se še bolj veselim finala, ki prihaja,« je povedala Bucikova. Pred finalom je bila na osmem mestu z 0,62 sekunde zaostanka za vodilno Nemko Leno Dürr, Andreja Slokar pa je v prvi vožnji postavila 12. čas (+1,05). Druga je bila Slovakinja Petra Vlhova, ki je zaostajala le osem stotink, tretja pa Švedinja Anna Larsson z 11 stotinkami zaostanka. Američanka Mikaela Shiffrin je bila četrta z 0,25 sekundama zaostanka, znotraj ene sekunde pa je bilo kar 11 smučark. Liensbergerjeva, svetovna prvakinja v disciplini in srebrna na olimpijskih igrah v Pekingu, se je na prvo mesto zavihtela z drugega, Holtmannova na drugo z desetega, Gisinova pa na tretje s šestega.

Petri Vlhovi mali globus

Shifrinova je v finalu nastopila precej slabše, kot na prvi progi, le za pet stotink je prehitela Slokarjevo in zaostala za Bucikovo. Anna Larsson je po hitrem začetku finalu napravil napako na strmini, ko je zdrsnila po progi in nato predčasno končala nastop. Tudi Vlhova je po boljšem zgornjem delu v spodnjem toliko izgubila, da je že po nastopu zapustila zmagovalni oder ter na četrtem mestu tudi ostala, ker je mesto za njo nastop zaključila zadnja tekmovalka na tekmi - Dürrjeva.

Vlhova, ki je že osvojila mali slalomski globus, je tako za pet mest prehitela Shiffrinovo, ki je končala na devetem mestu. Slovakinja ima zdaj 56 točk zaostanka v skupnem seštevku za Shiffrinovo, obe prvouvrščeni v seštevku pokala se bosta tako do konca sezone, na programu so le še štiri tekme, potegovali za vsako možno točko v boju za veliki kristalni globus. Svetovni pokal se bo končal v drugi polovici naslednjega tedna v Courchevelu in Meribelu v Franciji.