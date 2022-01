V vodstvu Sara Hector, odlično izhodišče kar treh Slovenk

Švedinja Sara Hector je najhitreje presmučala prvo progo veleslaloma 58. zlate lisice, ki poteka v gorenjskem smučarskem središču v Kranjski Gori. Švedinja ima osem stotink sekunde prednosti pred Tessa Worley osem stotink prednosti, blizu je le še Marta Bassino (+0,23), znotraj zaostanka ene sekunde pa sta tudi dve slovenski smučarki.

Na izjemno obetavnem petem mestu namreč kotira domačinka Meta Hrovat (+0,80), Primorka Ana Bucik pa je povsem blizu na sedmem mestu razpredelnice (+0,97), prav tako pa je uspešno opozorila nase Tina Robnik, ki zaostaja le sekundo in 26 stotink in je po prihodu v cilj pristala na 10. mestu. Prva tekmovalka bo krenila na drugo progo ob 12.30. Zlata lisica je drugo leto zaporedoma zaradi strogih covid-19 protokolov in pravil brez gledalcev.

»Zgoraj nisem toliko začutila smuči, to je predstavljalo težavo. Lovila sem se, tudi hitrost je bila nizka, spodaj pa sem začela dodajati. Z vožnjo resda nisem najbolj zadovoljna, zdaj se bom pripravila za finale,« je takoj po prihodu v cilj Meta Hrovat povedala za TV Slovenija.

V boj je krenilo šest Slovenk

Prvo progo je odprla Marta Bassino, lanska dvojna zmagovalka Kranjske Gore. Meta Hrovat, ki je bila na tej progi tretja lani in predlani, je krenila v današnji veleslalom s štartno številko 14. Na štartu zaradi okužbe z novim koronavirusom ni bilo Slovenke Andreje Slokar, vrnila pa se je Lara Gut-Behrami. Med 60 tekmovalkami je šest Slovenk. Ob Hrovatovi, edini slovenski članici prve jakostne skupine, še Ana Bucik (22), Tina Robnik (26), Neja Dvornik (42) ter Nika Murovec in Lina Knific, ki se bosta kot zadnji spustili po progi v prvi vožnji s številkama 59 in 60.

Progo v Kranjski Gori so utrjevali celoten petkov delovnik. FOTO: Matej Družnik

Francozinja Tessa Worley je imela štartno številko 2, Američanka Mikaela Shiffrin številko 3, Slovakinja Petra Vlhova številko 4, Švicarka Gut-Behramijeva številko 5, njena rojakinja Michelle Gisin številko 6, elitno sedmerico je zaokrožila Sara Hector.