Veleslalom zaradi snega preložen na jutri

Veleslalom za svetovni pokal alpskih smučark, ki bi moral biti danes v Courchevelu, je zaradi velikih količin novozapadlega snega na progi prestavljen na ponedeljek, je sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis).



Zaradi močnega sneženja v noči na nedeljo organizatorji niso mogli proge pripraviti tako, da bi bila varna za tekmovalke, četudi je sneženje ponehalo do jutra, so zapisali pri Fis.



Na sobotnem prvem veleslalomu v tem francoskem kraju je zmagala Italijanka Marta Bassino, ki je dobila tudi uvodni veleslalom v Söldnu. Najboljša Slovenka je bila Ana Bucik na 16. mestu. Meta Hrovat je zaradi poškodbe odpovedala nastop v finalu in je že prišla domov.

