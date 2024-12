Velik korak za Lindsey Vonn, toda Sofia Goggia ima mešane občutke

Ameriška smučarska šampionka Lindsey Vonn ni skrivala navdušenja, potem ko je dočakala zeleno luč za štart v svetovnem pokalu. To si je minuli konec tedna prislužila z nastopi na preizkušnjah FIS v Copper Mountainu, kjer si je v močni konkurenci na smukih prismučala 24. in 27. mesto, na superveleslalomih pa 24. in 19. mesto.

»Zdaj sem se uradno uvrstila na tekme za svetovni pokal! Na preizkušnjah v Copper Mountainu sem izjemno uživala, to so bile hkrati tudi odlična priložnost za trening,« je svojim sledilcem na družbenih omrežjih sporočila 40-letna Američanka. Kakor je pristavila, se zaveda, da jo čaka še ogromno dela. »A to je bil velik korak v mojem razvoju. Ko sem se z reprezentančnimi kolegicami odpravila proti štartu, sem se počutila, kot da nikoli ne bi prenehala tekmovati,« je zaupala Vonnova, ki je pred tem nazadnje tekmovala februarja leta 2019 na svetovnem prvenstvu v Åreju.

»Skoraj šest let nisem trenirala ali tekmovala, v tem času sem preživela tudi zelo malo dni na smučeh. Toda korak za korakom se izboljšujem in približujem želeni formi,« je še pripisala zmagovalka 82 tekem za svetovni pokal, v katerem bi se lahko na štart spet podala 21. in 22. decembra v St. Moritzu.

Goggia: Mislila sem, da me bo bolj strah

Zaradi njene vrnitve pa ima mešane občutke italijanska zvezdnica Sofia Goggia. »Ko sem izvedela, da Lindsey razmišlja o vrnitvi, sem bila presrečna, saj je to pomenilo, da se dobro počuti. Toda po drugi strani me tudi malo skrbi, saj jo imam pač rada. Zavedamo se pač, da se ukvarjamo z nevarnim športom,« je dejala 32-letna Italijanka, ki se po večmesečnem okrevanju vrača po poškodbi noge.

Na treningu v Copper Mountainu je smučala, kot da februarja letos sploh ne bi doživela grdega padca. »Mislila sem, da me bo bolj strah,« je priznala Sofia Goggia.