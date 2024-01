Veter prekrižal račune prirediteljem premiere, Kubackemu in tudi Kosu

Premierne tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Szczyrku niso izpeljali do konca. Po skoraj dveh urah, potem ko je s svojim nastopom opravilo 40 tekmovalcev, so pristojni odpovedali drugo posamično preizkušnjo poljske turneje.

»Vsako tekmo je težko odpovedati, toda moramo biti realni. Že vnaprej nam je bilo jasno, da bo preizkušnjo težko spraviti pod streho. Napovedani so bili vetrovni sunki celo do 8 m/s,« je odločitev o odpovedi obrazložil direktor skakalnih tekmovanj v svetovnem pokalu Sandro Pertile.

Ob tem je obžaloval, da niso do konca izpeljali vsaj ene serije. »Škoda, kajti spodaj smo imeli že štirideset skakalcev, na vrhu zaletišča pa le še najboljših deset,« je še dejal Pertile. Zaradi odpovedi so bili razočarani številni poljski navijači, saj je do prekinitve vodil domači zvezdnik Dawid Kubacki (98,5 m).

Na odličnem drugem mestu je bil Lovro Kos (100,5 m), prve točke za svetovni pokal v tej sezoni so se nasmihale tudi Žaku Moglu (99 m), ki je bil v času prekinitve na desetem mestu. Smolo z razmerami sta imela Timi Zajc (92,5 m) in Peter Prevc (85 m), najboljši slovenski skakalec v skupni razvrstitvi Anže Lanišek pa ni dočakal nastopa.