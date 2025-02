Veter v Mirnem jezeru zagodel slovenskim orlom

Norvežan Johann Andre Forfang (259,5 točke) je zmagal na posamični tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v ameriškem Lake Placidu. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (249,9), ki je na sedmo mesto napredoval z 21. po prvi seriji.

Forfang je dokaj prepričljivo vodil že po prvi seriji in nato v drugo skočil 121 m ter ohranil 2,9 točke naskoka pred Avstrijcem Janom Hörlom (256,6). Tretji je bil vodilni v skupnem seštevku, Avstrijec Daniel Tschofenig (255).

Po štirih drugih mestih je tako 29-letni Forfang to sezono prvič stopil na najvišjo stopničko, v karieri pa je v svetovnem pokalu slavil šestič.

Najboljši Slovenec je bil na koncu nekoliko presenetljivo Lanišek. Slednji ob prvem skoku ni imel sreče z razmerami v zraku, saj ni imel pomoči vzgonskega vetra, v drugo pa je s 129 m z 21. skočil na končno sedmo mesto. »Za menoj je dober dan, a škoda je prve serije. Bila je kombinacija smole in napake. V drugo sem vse storil bolje in tudi užival. Gremo dalje,« je po koncu tekme dejal Lanišek.

Bolje je po prvem delu kazalo četrtouvrščenemu Lovru Kosu (241,8). A za razliko od Laniška v drugo ni imel najboljših pogojev. Zdrsnil je na deseto mesto. »Lep dan v Lake Placidu je bil. Malce sem imel nesreče v poskusni seriji, saj sem pozabil zagozde, a se je na koncu vse lepo izšlo in sem zadovoljen,« je bil po nekaj težavah kratek Kos.

Najboljši iz kvalifikacij Domen Prevc (239,7) na tekmi ni posegel tako visoko. Po prvi seriji je bil 18., v finalu pa je s 124 m pridobil štiri mesta in bil 14. »Nekako sem 'priplaval' do petnajsterice. So še rezerve, a treba se je osredotočiti in v prihodnje delati bolje,« pa je dodal na koncu 14. Prevc.

Prekratka za finalno serijo sta bila Žiga Jančar (104,2) na 34. in Rok Oblak (101,9) na 38. mestu.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej je v vodstvu Tschofenig s 1406 točkami, nekoliko se mu je približal Hörl (1223). Tretji je ostal Stefan Kraft, čeprav se tokrat z devetim mestom ni približal najboljšim. Od Slovencev je najvišje Lanišek na desetem mestu, zbral je 561 točk. Med najboljšimi 20 sta še v ZDA odsotni Timi Zajc na 14. in Prevc na 17. mestu.