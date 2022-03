Vettla ne bo niti na drugi dirki sezone

Sebastian Vettel, nekdanji svetovni prvak v formuli 1, bo zaradi okužbe z novim koronavirusom izpustil tudi dirko za veliko nagrado Savdske Arabije, ki bo konec tedna, je sporočila njegova ekipa Aston Martin. Kot prejšnji konec tedna na prvi dirki sezone bo Vettla zamenjal rojak Nico Hülkenberg, ki je v Bahrajnu končal na 17. mestu, pet mest za moštvenim kolegom Lanceom Strollom.

»Kljub pomanjkanju prevoženih kilometrov v Aston Martinu R22 se je Nico v Bahrajnu dobro spopadel s tekmeci in prepričani smo, da bo enako storil tudi v Džedi,« v Nemca verjamejo pri ekipi, kjer so dodali, da Vettla pričakujejo 10. aprila na dirki za VN Avstralije. Štirikratni svetovni prvak Vettel je bil tik pred vikendom v Bahrajnu pozitiven na koronavirus in zazdaj ostaja v karanteni na svojem domu v Švici.