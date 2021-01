Vickhoff Liejevi drugi smukaški trening, Slovenki za najboljšimi

Alpske smučarke so v švicarski Crans Montanti opravile z drugim smukaškim treningom. Najboljši čas je postavila Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, Slovenki Ilka Štuhec in Maruša Ferk pa nista bili med najhitrejšimi.



Vickhoff Liejeva je na treningu nastopila s številko 14 in s časom 1:29,92 za seboj pustila vso konkurenco. Najbolj se ji je približala Američanka Breezy Johnson (+0,30), tretji čas pa je imela najhitrejša s prvega treninga, Italijanka Sofia Goggia (+0,41).



Na štartu sta bili tudi dve Slovenki. Ilka Štuhec je zasedla 28. mesto (+2,58), Maruša Ferk pa 37. mesto (+3,37).



Ženske bodo na švicarskem prizorišču tekmovale na treh preizkušnja. Smuka bosta v petek in soboto (oba ob 10), v nedeljo bo sledil še superveleslalom (12).



Rezultati drugega treninga smuka

1. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:29,92

2. Breezy Johnson (ZDA) +0,30

3. Sofia Goggia (Švi) +0,41

4. Jasmine Flury (Švi) +0,62

5. Marie-Michele Gagnon (Kan) +0,65

6. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,76

. Tamara Tippler (Avs) +0,76

8. Mirjam Puchner (Avs) +1,14

9. Federica Brignone (Ita) +1,23

10. Christine Scheyer (Avs) +1,49

...

28. Ilka Štuhec (Slo) +2,58

37. Maruša Ferk (Slo) +3,37

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: