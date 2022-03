Vikingi zmagali tudi brez bratov Bø

Norveška moška štafeta je dobila preizkušnjo biatlonskega svetovnega pokala na 4 x 7,5 km v finskem Kontiolahtiju. Druga je bila Švedska, tretja pa Francija. Slovenska štafeta v postavi Miha Dovžan, Rok Tršan, Klemen Bauer in Anton Vidmar je končala na 11. mestu. Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak na Finskem zaradi okužbe ne tekmuje.

Norvežani so slavili z desetimi sekundami naskoka pred Švedi; Norvežani, ki so nastopili brez bratov Bø, Johannesa Thingnesa in Tarjeija, so imeli na koncu sedem poprav, Švedi pa deset. Francozi so zaostali 12,4 sekunde s sedmimi popravami in le za sekundo ugnali Nemce, ki so morali popravljati osemkrat. Slovenski biatlonci so zaostali 3:47,4 minute, popravljali so osemkrat, toda v prvi izmeni je moral Dovžan tudi v kazenski krog.