Vreme povzroča težave organizatorjem v Lenzerheide

Prireditelji finala svetovnega pokala alpskih smučarjev v švicarskem Lenzerheideju so v velikih časovnih težavah. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so se jim namreč zavlekla dela na progi.



Po tem, ko so že v nedeljo odpovedali oba ponedeljkova smukaška treninga, imajo težave z izvedbo tudi danes, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.



Danes bi morale ob 11. uri trening začeti tekmovalke in ob 12.30 še tekmovalci. A vnaprej je jasno, da začetek treninga ne bo potekal po predvidenem urniku zaradi urejanja proge.



Že v sredo sta v Lenzerheideju na sporedu oba smuka in pred tekmo morajo tekmovalci in tekmovalke opraviti vsaj en trening.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: