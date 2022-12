Vsakična izboljšava za štiri mesta matematično prinesla vrh enačbe

V nadaljevanju preberite:

Že pred novo sezono v alpskem deskanju je bila Gloria Kotnik videti zelo pozitivna in samozavestna. Slutilo se je, da bo postorila veliko in da ji bo uspel veliki rezultatski met. Za uvod je bila v paralelnem slalomu za točke svetovnega pokala v Winterbergu osma, v četrtek je v italijanskih Dolomitih (v Carezzi) v paralelnem veleslalomu še četrtič v tem tekmovanju prideskala na četrto mesto, v soboto pa je v Cortini d'Ampezzo prvič stopila na oder za najboljše tri. Še več, ugnala je prav vse tekmice in z zmago potrdila, da ji je olimpijski uspeh dal tekmovalna krila.