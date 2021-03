Za konec sezone bi bila prva zmaga kot češnja na torti

Peter Prevc ima neporavnane račune s Planico. FOTO: Matej Družnik

Letalnica bratov Gorišek je nared za sklepno dejanje skakalne sezone, finale svetovnega pokala v Planici. Prvi se bo že na današnjem preizkusu (15.30) po njej spustil, v sredo pa najboljše čakata dva treninga in kvalifikacije. Letos bo pod Poncami v četrtek dodatna tekma, Slovenci gredo uživat v poletih ter upajo na stopničke.Izbor ekipe 13 skakalcev za veliki finale sezone je znan že nekaj časa, selektor reprezentancepa je danes pojasnil, da fantov ni bilo težko izbrati. »Fantje so najboljši, kar jih imamo ta čas, vsi so dobro pripravljeni na zaključek sezone. Težav zaradi nekoliko daljšega tekmovalnega premora ni bilo, vse je po starem,« je uvodoma dejal selektor.»Bistvenih razlik v pripravah na finale glede na celotno sezono nismo delali, menim pa, da smo zelo dobro tempirali formo za zaključek,« je poudaril Hrgota in dodal: »Res nam to sezono zmaga v svetovnem pokalu še manjka in bi si jo gotovo želeli. Morda bi bila v Planici najbolj dobrodošla. Vendar upam, da se fantje na to ne bodo ozirali, ampak bodo gledali nase. Priložnosti bo veliko, izzivov tudi, lahko se skupaj veselimo finala.«Prvi slovenski adut, ki je imel na minulem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu težave z bolečinami v hrbtu, pa je vseeno osvojil kolajno, je pozdravil nekoliko daljši premor, kot so ga skakalci ob koncu sezone sicer vajeni. Bolečine so pod nadzorom, poškodba ga ta čas ne ovira.»Še vedno bom šel iz skoka v skok, iz dneva v dan. Menim, da so moji skoki ta čas na vrhunski ravni, vseeno pa se je treba zavedati, da je letalnica poglavje zase. Moj glavni cilj je, da poskušam čim bolj uživati v poletih,« je dejal junak slovenskega tabora.Najbolj izkušen član slovenske vrsteprav tako poudarja, da je preskok s skakalnice na letalnico kar velik, četudi je v zaletni hitrosti le 10 km/h razlike. »Sam imam strahospoštovanje do letalnice vsakič znova v Planici že vrsto let. Prelet je res drugačen. A ko prebiješ led, se spustiš po napravi, te letalnica hitro pomiri,« pojasnjuje Peter Prevc, ki to zimo na Planico resda nima lepih spominov, a upa na boljši konec sezone.»Na decembrskem SP v poletih sem tu prvič izpadel iz ekipe, a kljub temu že zelo težko čakam na začetek planiškega tedna. Moja zadnja Planica je bila zame težka, a zdaj je tu nov izziv. Treningi so nakazali, da sem naredil premik na bolje. Ampak tekma je tista, ki šele pokaže, ali si dober ali ne,« razmišlja nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa.Zadnje dni je na treningih dobro skakal tudi: »Od mene se vsako leto v Planici pričakuje nek presežek. Sem dobro pripravljen, ampak šele prvi nastopi na letalnici bodo približno pokazali, kje smo.«Medtem pa se, sicer član B-reprezentance, ki je zablestel to sezono tudi v svetovnem pokalu in je drugi najboljši Slovenec, močno veseli domače tekme. Mojstrančan pravi, da ima med vsemi zagotovo pod Poncami največjo podporo domačih navijačev.»Po premoru se počutim super. Tekmovalni oddih mi je zelo prijal. Prvi teden sem si vzel nekoliko več počitka, zadnji teden pred Planico pa sem spet na polno treniral. Res sem že zelo težko čakal na planiški finale in veselim se tekem,« je dejal Pavlovčič.Poleg omenjenih bodo v kvalifikacijah nastopili šein pa, ki se je odločil, da bo konec tedna končal kariero.»Ker sem bil vedno profesionalec, sem se odločil, da bom sezono do konca profesionalno oddelal. V načrtu je, da v soboto naredim enega ali dva poslovilna poleta, nato grem v športni pokoj. Za konec tedna imam tako motivacijo še večjo kot sicer. Upam, da me bo poneslo čim dlje,« je razmišljal 27-letni skakalec, ki je zadnji dve leti ob treniranju tudi uspešno doštudiral in ob tem tudi delal pri, podjetniku in inovatorju v smučarskih skokih.»Najbolj sem ponosen na vse zmage v celinskem pokalu, v svetovnem žal nisem bil tako uspešen. O koncu sem razmišljal že lani, pa sem nato potegnil še eno sezono zaradi svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, a se mi žal ta ni izšla, kot bi si želel,« je dejal novopečeni inženir strojništva, ki bo nadaljeval delo pri Slatnarju.