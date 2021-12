Za Štuhčevo popravni izpit, v Koloradu moški smuk

Za alpskimi smučarkami je prvi od devetih smukov sezone 2021/22 svetovnega pokala. Najbolj zadovoljna z razpletom uvodne ženske smukaške preizkušnje v Lake Louisu v Kanadi je Italijanka Sofia Goggia. Ilka Štuhec je tekmo končala na 20. mestu, vsaj deset mest nižje od zastavljenega osnovnega cilja uvrstitve v prvo deseterico.

Zmagovalka smukaškega seštevka v minuli zimi, Goggia, je deveto smukaško zmago v karieri osvojila z velikansko prednostjo 1,47 sekunde pred drugouvrščeno Američanko Breezy Johnson. Štuhčeva na 20. mestu je za Goggio, ki jo je pred petimi leti prav v Lake Louisu premagala za svojo prvo zmago, zaostala več kot tri sekunde (+3,24). Razlika med Štuhčevo in Johnsonovo (+1,77 sekunde) je bila tako le malenkost večja kot razlika med Američanko in Italijanko na vrhu razpredelnice uvrščenih po koncu smuka.

Na progo, kjer je 31-letna Mariborčanka Štuhec v svoji karieri že dvakrat zmagala, se je podala s številko 19. Na zahtevni snežni podlagi se dvakratna svetovna prvakinja ni najbolje znašla. Že v zgornjem ravninskem delu, kjer je navadno med najboljšimi, si je privozila precejšen zaostanek. Tudi v nadaljevanju Ilka ni naredila vidnejše napake, a prave hitrosti ni razvila. Zaostanek se je povečeval skozi vsak sektor. Goggia je bila najhitrejša že na edinem uradnem treningu, na katerem je bila Štuhčeva druga.

Boštjan Kline je bil za začetek zadovoljen z 11. mestom. FOTO: Matthew Stockman/AFP

»Z vožnjo in rezultatom ne morem biti zadovoljna, to ni to, kar sem si želela. Na nekaterih delih sem zapeljala malce izven idealne smeri, a prav velike napake nisem storila. Kaj točno je šlo narobe, bom ugotovila šele na video analizi. Sedaj moramo poiskati, kaj je šlo narobe in to popraviti. Sami pogoji na progi pa so bili, glede na razmere v zadnjih dneh, kar dobri. Ponekod je bilo malce bolj mehko, kot bi si želeli oziroma smo tukaj vajeni. Vseeno mislim, da so organizatorji in vsi delavci naredili dobro delo,« je iz Kanade po koncu tekme sporočila slovenska smukaška šampionka, s petimi smukaškimi zmagami v svetovnem pokalu najuspešnejša Slovenka v kraljevski disciplini.

V Lake Louisu bodo drevi z začetkom ob 20.30 po srednjeevropskem času pripravili še en smuk. Štuhčeva se bo na popravni izpit odpravila kot druga na štartu, takoj za Nemko Kiro Weidle. Zmagovalka prve preizkušnje Goggia bo nosila številko 5. Številko 5 je nosila tudi na prvem smuku.

Druga Slovenka Maruša Ferk, ki je v petek vpisala 36. čas, bo drugi ženski smuk sezone začela s štartno številko 39.

Za alpskimi smučarji sta dva superveleslaloma v Beaver Creeku. Na prvem je zmagal Švicar Marco Odermatt, na drugem Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Štirje Slovenci, Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik, so na obeh ostali brez točk.

V Koloradu v ZDA bosta danes in jutri na sporedu še smuka, na obeh bodo lahko nastopili trije Slovenci. Na prvem, ta se bo drevi začel ob 19.00, bo Čater štartal s številko 4, Kline bo nosil štartno številko 27, Hrobat pa 52.

Na edini moški tekmi v Lake Louisu, smuku, je prejšnjo soboto slavil Avstrijec Matthias Mayer, najboljši Slovenec je bil Kline na 11. mestu.