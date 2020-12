Zajc ni mogel več biti tiho: »Hvala lepa in nasvidenje!«

Po prvem dnevu SP v najboljšem položaju Nemec Karl Geiger.

Od Slovencev je najvišje uvrščen Anže Lanišek na 17. mestu.

Timi Zajc zelo kritičen do selektorja Gorazda Bertonclja.

Lanišek kot najboljši Slovenec drži 17. mesto

Svetovno prvenstvo v Planici (HS-240) – po dveh serijah (od štirih): 1. Geiger (Nem) 431,2 (241, 223.5), 2. Granerud (Nor) 426,6 (221, 229.5), 3. Eisenbichler (Nem) 425,7 (220, 247), 4. Hayböck (Avs) 422,9 (245.5, 217), 5. Johansson (Nor) 411,4 (220, 228.5), 6. J. Sato (Jap) 408,9 (222, 229), 17. Lanišek 368,9 (196, 218.5), 20. Pavlovčič 357,4 (207, 198), 23. D. Prevc 353,8 (206, 206.5), 27. Zajc (vsi Slo) 339,3 (205, 199).

4,6

točke znaša naskok vodilnega Nemca Karla Geigerja pred drugouvrščenim Norvežanom Halvorjem E. Granerudom.

Zajc: Glavni trener naj prevzame odgovornost!

Peter Prevc odhaja domov

Žiga Jelar in Peter Prevc, ki sta po kvalifikacijah izpadla iz ekipe, sta včeraj opravljala vlogi predtekmovalca. Jelar je pristal pri 198 in 200 metrih, Prevc pa pri 212 in 193,5 metra. »Lažje je, ker ni pritiska. Če zamočiš, ni nič narobe. Drugače pa vsak polet prav pride in sleherni predstavlja velik izziv,« je priznal Prevc, ki danes zapušča planiški »mehurček« in se vrača domov.

Timi Zajc je bil brez dlake na jeziku. FOTO: Matej Družnik

Spored SP v Planici

Danes: 15.00 – poskusna serija, 16.00 – tretja serija posamične tekme,

sledi finale; jutri: 15.00 – poskusna serija, 16.00 – prva serija moštvene tekme, sledi finale.

Planica – Kako zelo tanka je črta, ki loči veliko veselje od nezadovoljstva, je pokazal tudi uvodni dan 26. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v dolini pod Poncami. Ali bolje rečeno: so pokazali kisli obrazi slovenskih smučarskih skakalcev, ki so se po dveh serijah v konkurenci precej potrti vračali v svoj hotel v Kranjski Gori.Med tistimi, ki se je najbolj jezil nase, je bil, naš najboljši reprezentant v sezoni in tudi po prvem »polčasu« posamične tekme v Planici. Manj kot uro po imenitnem nastopu v poskusni seriji, v kateri je odjadral kar 234,5 metra daleč ter tako za 9,5 metra izboljšal osebni rekord in za 8,5 metra najboljšo znamko Smučarsko-skakalnega kluba Mengeš, ki si jo je debelih petnajst let lastil, se mu v uvodni seriji v konkurenci polet niti približno ni posrečil tako dobro. Na doskočišče ga je posrkalo že pri 196 metrov, s čimer so se njegovi upi, da bi posegel po odmevnejšem dosežku (na »ogrevanju« je imel peti najboljši dosežek), v hipu razblinili kakor milni mehurček.Po tem nastopu je zasedal 23. mesto, v drugi seriji pa je nato spet poletel dosti bolje (218,5 m) in z desetim najboljšim dosežkom napredoval na 17. mesto. A to je bilo dosti manj, kot si je obetal pred začetkom tekme. »Dobro vem, kaj sem pri prvem poletu naredil narobe, zaradi sem toliko bolj jezen nase. Za slabši nastop niso bile krive razmere, ne, nič mi ni (od)vzelo toliko, kot sem si sam,« je zmajeval z glavo 24-letni Domžalčan. Po kratkem premisleku je nadaljeval: »Tekme še ni konec. Jutri je nov dan, treba je iti z dvignjeno glavo naprej. Vsak polet je zgodba zase, treba se je boriti naprej in ne obupati.«Kot je pristavil, je težko najti pravšnji pristop. »Po eni strani se trudiš biti sproščen, po drugi pa želiš napadati. Težko je najti pravo mero,« je priznal Lanišek, ki se mu je nasmeh spet vrnil na obraz ob čestitkah za oba rekorda – osebnega in klubskega. »Ko je začelo v drugem delu pritiskati na smuči, sem vedel, da me bo odneslo prek 230 metrov. Takrat sem bil res zelo vesel, škoda pa, da sem potem v prvi seriji na odskočni mizi počepnil kot devetletni deček ...«Več sta pričakovala tudiin, ki zasedata 20. oziroma 23. mesto, velikega razočaranja pa ni skrival Timi Zajc, ki se je trudil po svojih najboljših močeh, toda po preveliki količini podatkov, ki jih je po kvalifikacijah prejel od strokovnega vodstva s selektorjemna čelu, ni mogel izvleči več od 27. mesta. V pogovorih z novinarji je bil še precej zadržan, ko je ugibal o razlogih za neuspeh, zato pa je ves svoj žolč na »glavnega in odgovornega« prek družbenega omrežja instagram.»Žal se je tokrat vse podrlo. Vse poletje sem treniral, da bi danes letel proti zadnji črti. Menim, da morajo tukaj veliko odgovornost prevzeti trenerji. Žal moraš pri nas tako delati, kot rečejo, drugače si izključen iz reprezentance. Zato hočem, da na tem mestu glavni trener prevzame odgovornost za slabe nastope vseh slovenskih skakalcev. Vsi si želimo kolajne ... Ampak kot se je izkazalo v zadnjih dveh letih, rezultati pri meni padajo. Rečem lahko le: 'Hvala lepa in nasvidenje,'« je najmlajši v naši skakalni vrsti pokazal na glavnega krivca za slabe nastope naših »orlov«, njegov zapis pa so med drugimi hitro všečkali tudiinIn kako je Bertoncelj komentiral Zajčeve obtožbe? »To je tipičen odgovor tekmovalca, ko malce izgubi občutke. Če je v četrtek vsaj malo odskakoval od nog, tokrat ni prav nič, zaradi česar je bil v zgornjem delu zakrčen, posledično je imel precej nižjo krivuljo leta in nobene prave hitrosti. Čeprav je imel v zraku še kar dobre razmere, so bili njegovi skoki kratki ... Ko izgubi občutke, nima več nobenega zaupanja, zaradi česar je rezultat takšen, kot pač je.«