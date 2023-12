Žan si vedno želi na vrh, Andreja pa je po vrnitvi neučakana

V nadaljevanju preberite:

Po številnih odpovedih na prejšnjih prizoriščih so v Val Gardeni le izvedli smuk, na katerem je naša reprezentanca ostala brez odmevne uvrstitve. Kaj si o štartu v sezono misli vodja reprezentance Janez Slivnik in kako kot vodja tekmovanja za zlato lisico odšteva do snežnega nadzora mednarodne zveze, 27. decembra? Kako gleda na spremembo glede trenerja Ane Bucik, kako zdaj kaže z zdravjem Mete Hrovat? Kaj nam je dejala Andreja Slokar?