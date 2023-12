Popravni izpit za Ilko, izziv opreme za Žana

V nadaljevanju preberite:

Po števlnih težavah z muhastm vremenom naj bi bil ob koncu tega tedna spored tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju vendarle pod streho. Kaj si je Ilka Štuhec mislila o svojem superveleslalomskem nastopu za 31. mesto in zakaj so ji smukaški spomini na St. Moritz vedno tako ljubi? Kje so se skrivale uvodne težave Žana Kranjca, zakaj je neučakan pred naslednjim tednom? Kako je s sporedom Štefana Hadalina?