Zaradi sneženja smuka tri ure kasneje

Organizatorji finala svetovnega pokala v alpskem smučanju v ameriškem Sun Valleyju so morali zaradi snežnih padavin oba sobotna smuka prestaviti za tri ure. Moški smuk se bo predvidoma začel ob 21. uri, ženski pa ob 22.00.

V Sun Valleyju je ponoči močno snežilo, zato so imeli organizatorji obilo težav z odstranjevanjem novozapadlega snega. Dodatna dela na progi pa so začetek tekmovalnega dne zamaknila za tri ure.

Slovenski predstavnik Miha Hrobat, v petek deseti na edinem treningu, bo od 21. ure s številko sedem lovil prvo uvrstitev na oder za zmagovalce v skupnem seštevku smukaške discipline za slovenske smučarje. Trenutno je četrti, a zaostaja le sedem točk za tretjim Švicarjem Alexisom Monneyjem. Ta je dobil petkov trening.

Skupni zmagovalec svetovnega pokala Švicar Marco Odermatt pa je tik pred smukaškim globusom, sobotno preizkušnjo bo začel s 83 točkami prednosti pred rojakom Franjom von Allmenom in za tretji mali globus to sezono, osvojil je že veleslalomskega in superveleslalomskega, potrebuje najmanj 14. mesto.

Pri ženskah bo od Slovenk od 22.00 nastopila Ilka Štuhec s številko tri. V seštevku discipline je 12. s 134 točkami. V boju za mali kristalni globus so tesno skupaj vodilna Italijanka Federica Brignone (384 točk), drugouvrščena Avstrijka Cornelia Hütter (368) in še ena Italijanka Sofia Goggia (350).