Želel dodati centimeter, vendar si je odbil 10 metrov

Le teden dni po podvigu Anžeta Laniška v Ruki je svetovni pokal v smučarskih skokih dobil novega zmagovalca. Na posamični tekmi v Visli je namreč prvič vso konkurenco preskočil Jan Hörl. Premierna zmaga 23-letnega Avstrijca, ki je bil že v petkovih kvalifikacijah št. 1, je bila čista kot solza, saj je imel v obeh serijah (121 m in 128 m) najboljši dosežek. Od šesterice Slovencev sta se najbolje odrezala Cene Prevc in Lovro Kos s 6. oziroma 8. mestom.

Na skakalnici, poimenovani po domačem šampionu Adamu Malyszu, je sicer že dišalo po krstnih stopničkah Ceneta Prevca (121 m in 116,5 m), ki je bil po uvodni seriji četrti pičle 0,6 točke za Mariusom Lindvikom (122 m in 124 m). Medtem ko je norveški vrstnik Hörla, ki je postal že peti različni zmagovalec na prav toliko preizkušnjah v olimpijski zimi, v finalu pridobil eno mesto, je 25-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih izgubil dve.

»Bil sem blizu, a še vedno daleč (od stopničk). Toda vesel sem sleherne uvrstitve med najboljšo trideseterico. Med finalnim skokom sem se dobro počutil, želel sem si dodati še kakšen centimeter, vendar pa sem na koncu odbil deset metrov. To mi je potrdil tudi trener Robert Hrgota,« je pojasnil Cene Prevc.

Jan Hörl je peti različni zmagovalec na prav toliko tekmah v sezoni. Ceneta Prevca je od tretjeuvrščenega Stefana Krafta ločilo 12 točk. Lovro Kos se je z 8. mestom veselil svojega najboljšega dosežka.

Lovro Kos je poletel do svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Čestitke si je prislužil tudi Lovro Kos, ki je s četrtim najboljšim dosežkom druge serije (128 m) z 20. mesta poletel na osmo in se razveselil svoje najboljše uvrstitve (prej 15. mesto iz Ruke). »Ker si želim dati preveč od sebe, sem v prvih serijah še malce zakrčen. V finalu je lažje, ker že imaš točke,« je razložil 22-letnik iz Rudnika pri Moravčah in pristavil, da je bila razlika med njegovima nastopoma na tekmi res ogromna. »V finalu sem že čez hrbtišče priletel zelo visoko. Nato sem le še užival,« je bil razkril Kos.

Rezultati posamične tekme za svetovni pokal v Visli (HS-134): 1. Hörl (Avs) 261,9 (121, 128), 2. Lindvik (Nor) 255,2 (122, 124), 3. Kraft (Avs) 253,6 (120, 123), 4. Geiger 251,3 (117, 123), 5. Eisenbichler (oba Nem) 246,3 (120.5, 119.5), 6. C. Prevc 241,6 (121, 116.5), 8. Kos 240,3 (119, 131.5), 13. Lanišek 235,1 (115, 119), 16. Zajc 232,8 (118.5, 115.5), 21. P. Prevc 225,4 (115.5, 119.5), D. Prevc (vsi Slo) – diskvalifikacija.

Anže Lanišek se je s 15. mesta povzpel na trinajsto (»Bilo je malo bolje kot na moštveni tekmi, a ne dovolj za to, kar pričakujem in si želim. Sobotna prva serija mi je vzela malce samozavesti.«), Timi Zajc je z dvanajstega zdrsnil na 16., do točk pa se je z 21. mestom dokopal tudi Peter Prevc, vendar ni bil zadovoljen z doseženim.

»Zame je bilo kar zahtevno, saj moji skoki niso bili tako dobri, da bi me nagrajevali z dolgimi daljavami. In če ni lepih daljav, ni niti osebnega zadoščenja, zato se z grenkim okusom v ustih odpravljam proti domu,« je izjavil najizkušenejši slovenski reprezentant. Njegov najmlajši brat Domen Prevc je bil že v prvi seriji prekratek, zaradi neustreznega tekmovalnega dresa so ga naknadno še diskvalificirali.

Novo avstrijsko zmagoslavje je dopolnil tretjeuvrščeni Stefan Kraft, ki je dan pred prej prispeval levji delež k moštvenemu uspehu naših severnih sosedov. Najbolj nasmejan pa je bil kajpak Hörl. »V poskusni seriji sem po dolgem času spet padel. Morda sem pa potreboval prav to,« je v smehu ugibal 23-letni član kluba iz Bischofshofna.

Avstrijec Jan Hörl je prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Do prvih moštvenih stopničk pod vodstvom Hrgote

V soboto so se slovenski skakalci veselili prvih moštvenih stopničk po Oslu marca 2020 in prvih pod taktirko glavnega trenerja Roberta Hrgote, ki je za krmilo reprezentance poprijel decembra lani. Naši orli so se večino časa sukali med tretjim in drugim mestom, pred zadnjim Laniškovim skokom pa je Cene Prevc, ki je bil celo drugi najboljši posameznik tekme za Stefanom Kraftom, popeljal Slovenijo celo v vodstvo. A 25-letni Domžalčan, ki tudi zaradi smole z vetrom ni imel svojega najboljšega dneva, ni ubranil vodilnega položaja slovenske ekipe, ki je v razburljivi zračni bitki zdrsnila na tretje mesto – 8,3 točke za Nemčijo in 8,6 za Avstrijo.

»Še enkrat se opravičujem celotni ekipi, da mi je tole ušlo. Na koncu ni bilo preprosto, morda prvi skok sploh ni bil tako slab, toda vedno si želimo, da bi nas odneslo vsaj čez kalkulacijsko točko. V tem trenutku težko rečem, kaj je bilo narobe, zagotovo pa bi lahko kaj naredil bolje,« se je Lanišek spraševal, zakaj v soboto ni ponovil sijajnih predstav izpred tedna dni v Ruki, kjer je po drugem mestu prvič okusil tudi slast zmage. Reprezentančni kolegi, v ekipi sta bila še Timi Zajc in Peter Prevc, so ga nemudoma vzeli v bran, češ da bi v takšnih razmerah težko izvlekel več.

Naslednji tekmi bosta prihodnji konec tedna v Klingenthalu.