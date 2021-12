Zgodovinske stopničke za Emo Volavšek

Na preizkušnji nordijskih kombinatork za svetovni pokal v Ramsauu je v vsem sijaju zablestela Ema Volavšek, ki si je priskočila in pritekla drugo mesto. Z njim je Sloveniji priborila zgodovinske prve stopničke v tem tekmovanju, z njimi pa z manjšo zamudo tudi najlepše darilo za svoj 19. rojstni dan, ki ga je praznovala v sredo.

Volavškova, ki je bila druga že po skokih, je zaostala le za norveško šampionko Gydo Westvold Hansen, od katere jo je v cilju ločilo 33,8 sekunde. »Gyda je nekako razred zase, čeprav sem bila danes na skakalnici že zelo blizu nje, tekaško pa tudi nisva zelo narazen. Všeč pa mi je, da sem bila močnejša od vseh drugih,« je dejala mlada članica ljubljanske Ilirije.

Ema Volavšek (levo) je morala priznati premoč le Norvežanki Gydi Westvold Hansen (na sredini), tretje mesto je osvojila Japonka Juna Kasai. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Emin uspeh je dopolnila Silva Verbič, ki je s četrtega mesta po skokih na 5-kilometrski tekaški preizkušnji zdrsnila na končno deseto (+ 2:13,3). »Moj skok je bil zelo lep, na ravni, ki jo trenutno znam pokazati. Seveda imam na skakalnici še precejšnje rezerve, upam, da jih bom izčrpala na naslednjih tekmah. Tekaška forma se dviguje, imam pa prav tako še ogromne rezerve,« je povedala 19-letna članica kranjskega Triglava.

Rezultati tekme v Ramsauu (1 skok HS-98 + tek na 5 km): 1. Westvold Hansen (Nor) 0:00 (129,1/1.; 14:10,5/2.), 2. Volavšek (Slo) + 46,6 (121,8/2.; 14:28,1/7.), 3. Kasai (Jap) 1:01,3 (121,4/3.; 14:40,8/10.), 4. Leinan Lund (Nor) 1:09,8, 5. Hirner (Avs) 1:14,2, 10. Verbič (Slo) 2:13,3 (118,9/4.; 15:42,8/20.).

Silva Verbič, ki je bila po skokih še četrta, je v teku nazadovala na deseto mesto. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Po uspešnem dnevu je bil zadovoljen tudi glavni trener slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji Goran Janus. »Od poletja smo verjeli, da bomo dosegli stopničke. Trdo smo delali. Zelo sem vesel za Emo in tudi Silvo, ki sta napredovali v skokih. Tudi tečeta dobro. Na peti tekmi prve stopničke in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Čestital bi rad celotni ekipi, poleg mene je tu Anže Obreza, ki je odgovoren za teke. Servis je bil odličen, za kar sta zaslužna Matic Košir in Marjan Jelenko, tu je tudi Matjaž Polak za kondicijo ter fizioterapevtka Nastja Lanišek. Smo majhna, a aktivna skupina!« je poudaril Janus.

V Ramsauu bosta jutri in v nedeljo še dve moški tekmi za svetovni pokal, na katerih bosta točke lovila tudi slovenska reprezentanta Gašper Brecl in Vid Vrhovnik. Naslednja ženska preizkušnja bo na sporedu 8. januarja v dolini Fiemme.